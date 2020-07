J2US: Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές του σόου! Ο τελικός και οι εκπλήξεις!

J2US: Το λαμπερό σόου του Open έφτασε στο τέλος του και αυτό το ζευγάρι κατάφερε να κερδίσει τη μεγάλη νίκη!

Οι 6 φιναλίστ, 3 ζευγάρια που αγαπήσαμε μέσα από το “Just The 2 Of Us”, απόψε έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους on stage.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς με τη Χαρά Βέρρα, ο Τάσος Ξιαρχό με την Κόνι Μεταξά, η Βίκυ Χατζηβασιλείου με τον Κώστα Καραφώτη διεκδίκησαν τον τίτλο του μεγάλου νικητή.

Έναν νικητή που στο τέλος της βραδιάς χειροκροτήσαμε όλοι μαζί, ολοκληρώνοντας και τον στόχο που είχε φέτος το J2US, την ενίσχυση των νοσοκομείων Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και Σωτηρία.

Στη σκηνή του J2US επέστρεψαν και τα 11 ζευγάρια που είχαν αποχωρήσει για να ευχηθεί όλη η ομάδα του σόου «καλό καλοκαίρι» με την πιο θεαματική γιορτή.

Μαζί τους σιγοτραγουδήσαμε, συγκινηθήκαμε, γελάσαμε…

Και οι 28 διαγωνιζόμενοι ήταν υπέροχοι.

Όμως ένας ήταν ο μεγάλος νικητής.

