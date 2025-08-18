Άννα Τσουκαλά: Γέννησε η 50χρονη ηθοποιός που είχε υποδυθεί τη «Μελέκ» στη σειρά «Μη μου λες αντίο»

Η Άννα Τσουκαλά έγινε μαμά για πρώτη φορά στα 50 της χρόνια. Η ηθοποιός, που είχε υποδυθεί τη Μελέκ στη σειρά «Μη μου λες αντίο» έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί σε ηλικία 50 ετών. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια μέσω μιας ανάρτησης που έκανε η ίδια στον λογαριασμό της στο instagram.

Συγκεκριμένα, η Άννα Τσουκαλά δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο μαζί με τον σύντροφό της και τον νεογέννητο γιο τους με τις ευχές για τον γιο της να πέφτουν βροχή.

Τον περασμένο Μάιο, η Άννα Τσουκαλά είχε μιλήσει στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για την εγκυμοσύνη της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

«Με βοήθησε η προσευχή και ο Θεός, προσευχόμουν 4 ώρες κάθε μέρα για 10 χρόνια για το ψυχουλάκι μου. Και δεν είναι τυχαίο καθόλου γιατί τα τελευταία 10 χρόνια μένω στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη. Αφήσαμε ό,τι κάναμε και διαλέξαμε τον γυναικολόγο μας, τον κ. Πάντο. Η πρώτη εξωσωματική απέτυχε, μετά προσπάθησα για μία δεύτερη αλλά δεν ήμουν καλά ψυχολογικά. Το ’93 ο πατέρας μου, ο Ανδρέας Τσουκαλάς σκοτώθηκε για να σώσει έναν άγγελο. Σκεφτήκαμε να ονομάσουμε το μωρό Ανδρέα – Άγγελο» είχε πει τότε η Άννα Τσουκαλά.