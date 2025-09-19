Τζένη Θεωνά: Το baby shower με καλούς φίλους λίγο πριν γίνει μητέρα για δεύτερη φορά

Γονείς για δεύτερη φορά αναμένεται να γίνουν σε λίγες ημέρες η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης.

Έξι χρονιά μετά τον ερχομό του γιου τους, Αρίωνα, η αγαπημένη ηθοποιός και ο δημοφιλής ερμηνευτής περιμένουν να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους.

Το ζευγάρι θέλησε να μοιραστεί την χαρά του με αγαπημένα του πρόσωπα, όπως και έκαναν, οργανώνοντας ένα εντυπωσιακό baby shower, στο οποίο έδωσαν το παρών καλοί τους φίλοι, ανάμεσα στους οποίους και η Μαρία Καβογιάννη.

Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός είναι αγαπημένη φίλη τόσο του Δήμου Αναστασιάδη όσο και της Τζένης Θεωνά και εκείνη που ευθύνεται για την γνωριμία του ζευγαριού, όπως έχουν εξομολογηθεί στο παρελθόν και οι δύο.

Το βράδυ της Πέμπτης (18/9) η Τζένη Θεωνά μοιράστηκε στιγμιότυπα από το baby shower, ενώ στην λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Απόψε πήρα το ομορφότερο δώρο, και ήταν η παρουσία των φίλων μου. Αυτή η συγκίνηση και η χαρά δεν θα ξεθωριάσουν ποτέ. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ!»

https://www.instagram.com/p/DOwy_qAjKK9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

