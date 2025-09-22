Πέθανε ο «Μίστερ εθνικά μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος

Πέθανε ο γνωστός σόουμαν, Γιώργος Σταυρόπουλος, όπως ανακοίνωσε η Πέπη Τσεσμελή μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

«Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε, με τα απίστευτα πόδια, από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι Μίστερ μπούτιας. Θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμoγελο. Μας έδωσες απίστευτες χιουμοριστικές στιγμές. Ήσουν ψυχούλα και χαρούμενος άνθρωπος. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως», έγραψε.

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος αγαπήθηκε μέσα από τις αμέτρητες εμφανίσεις του στην cult τηλεόραση της δεκαετίας του 1990, καθώς και αρχές της δεκαετίας του 2000.

Αξέχαστη θα μείνει η επική κραυγή, που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται σε χιομοριστικά βίντεο και ως meme ή τις ατελείωτες κόντρες με τον «εθνικό σταρ», Ανδρέα Ευαγγελόπουλο.