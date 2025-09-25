Ριάνα : Τρίτο παιδί για την τραγουδίστρια - Αποκάλυψε το φύλο του παιδιού της

Γονείς για τρίτη φορά έγιναν η Ριάνα και ο ASAP Rocky, οι οποίοι ανακοίνωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το παιδί γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου.

Η 37χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε τα νέα μέσω του λογαριασμού της στο Instagram την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, μοιράζοντας με τους ακολούθους της τη χαρά που καλωσόρισε την πρώτη της κόρη μετά από δύο αγόρια.

«Rocki Irish Mayers», έγραψε η Rihanna, επιβεβαιώνοντας το φύλο του μωρού και γιορτάζοντας την άφιξη της κόρης της με τον 36χρονο ράπερ. Το ζευγάρι είναι ήδη γονείς του RZA , 3 ετών, και του Riot, 2 ετών.

Rocki Irish Mayers

Sept 13 2025

Η Ριάνα και ο ASAP Rocky δεν είχαν επιβεβαιώσει το φύλο του μωρού πριν από τη γέννησή του, αν και εξέφρασαν την ελπίδα για ένα κορίτσι.

«Ελπίζω να είναι κορίτσι. Το ελπίζω πραγματικά. Προσευχόμαστε να είναι κορίτσι », είπε ο Ρόκι στο Elle λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση.

Ο ράπερ εξήγησε ότι ενώ ήθελαν να μάθουν το φύλο του πρώτου τους παιδιού, αποφάσισαν να το κρατήσουν μυστικό για το δεύτερο και για αυτή την τρίτη εγκυμοσύνη επέλεξαν και πάλι μια έκπληξη.

Η καλλιτέχνιδα πρόσθεσε ότι αυτή η τρίτη εμπειρία ήταν διαφορετική από τις προηγούμενες: «Νιώθω ότι θα είναι κορίτσι. Αυτή η εγκυμοσύνη είναι πολύ διαφορετική από τις άλλες δύο. Μπορείτε να το καταλάβετε από την εμπειρία. Ελπίζω να είναι κορίτσι. Το χρειάζομαι αυτό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τραγουδιστές διατηρούν σταθερή σχέση από το 2019 και έχουν μιλήσει ανοιχτά για τα μακροπρόθεσμα σχέδιά τους. Σύμφωνα με πηγή του Us Weekly , και οι δύο πιστεύουν ότι είναι οι κατάλληλοι ο ένας για τον άλλον και έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο γάμου στο μέλλον.

