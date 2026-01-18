Κρήτη: Βρέθηκε ο άνδρας που εμβόλισε και εγκατέλειψε οδηγό μηχανής στα Χανιά

Βρέθηκε ο άνδρας που εμβόλισε και εγκατέλειψε οδηγό μηχανής το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή του Πλατανιά, στην παλιά εθνική οδό, στα Χανιά. Ο δικυκλιστής τραυματίστηκε σοβαρά και υπέστη κατάγματα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η κινητοποίηση των αστυνομικών της Τροχαίας Χανίων για τον εντοπισμό του εμπλεκόμενου οχήματος ήταν άμεση. Μέσα από κάποιες ελάχιστες κάμερες ασφαλείας σε συνδυασμό με κάποιες μαρτυρίες, αστυνομικοί θεώρησαν ως ύποπτη την συμπεριφορά του οδηγού ενός παλιού αγροτικού, που κάποια στιγμή καταγράφηκε να κινείται από ένα σημείο με καλαμιώνες.

Όπως προέκυψε, οδηγός του παλιού αγροτικού είναι ένας Βούλγαρος, με τον οποίο αστυνομικοί ήρθαν σε επικοινωνία προκειμένου να ελέγξουν το ύποπτο όχημα. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα από το τροχαίο, είχε προλάβει να ταξιδέψει εκτός Κρήτης με προορισμό την Βουλγαρία. Παρόλα αυτά, παραδέχθηκε ότι πράγματι ήταν ο οδηγός του οχήματος που εμβόλισε και εγκατέλειψε τον δικυκλιστή. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε και υπέδειξε το σημείο που είχε σταθμεύσει το αγροτικό πριν φύγει, το οποίο βρέθηκε μέσα στην πόλη των Χανίων, σε ένα χωράφι, καλυμμένο με ένα πανί.

Αστυνομικές πηγές δεν αποκλείουν να ήταν σκόπιμη η φυγή του, αν και ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να πάει στη χώρα του επειδή είναι άρρωστη η αδερφή του.

Να σημειωθεί ότι ο άνδρας έχασε την σύζυγό του πριν από έναν χρόνο σε τροχαίο.