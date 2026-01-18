«Αστέρι της αγνής Γης»: Η Σρι Λάνκα παρουσίασε το μεγαλύτερο ζαφείρι στον κόσμο

Το μεγαλύτερο μωβ ζαφείρι στον κόσμο σε τελετή στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026.

Η Σρι Λάνκα παρουσίασε το μεγαλύτερο ζαφείρι στον κόσμο, το οποίο έχει βάρος 3.563 καράτια και εκτιμάται ότι αξίζει τουλάχιστον 300 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πολύτιμος μωβ λίθος, ο οποίος ονομάστηκε «αστέρι της αγνής Γης», ανακαλύφθηκε το 2023 κοντά στην πόλη Ratnapura. Οι ιδιοκτήτες του παραμένουν ανώνυμοι για λόγους ασφαλείας.

Η κύρια αξία του λίθου έγκειται στον χαρακτηριστικό αστερισμό του — μια σπάνια χαρακτηριστική φυσική ιδιότητα, το οποίο προκαλείται από την ανάκλαση του φωτός. Σύμφωνα με τους ορυκτολόγους, το γεγονός ότι αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται τόσο καθαρά καθιστά την ανακάλυψη εξαιρετική — καθώς τέτοιοι λίθοι είναι εξαιρετικά σπάνιοι.

Δείτε φωτογραφίες:

Το μεγαλύτερο μοβ ζαφείρι στον κόσμο σε τελετή στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026. AP

