H Τόνια Μαράκη στο Newsbomb.gr: «Η τηλεόραση έχει γοητεία»

Πολυπράγμων και ανήσυχο πνεύμα, σπούδασε ΑΣΟΕΕ, σκέφτηκε να ασχοληθεί με το κομμάτι του sports management, τελικά όμως ακολούθησε το όνειρό της… την υποκριτική. Η Τόνια Μαράκη, με το χάρισμα και το αστείρευτο ταλέντο να μεταμορφώνεται και να μπαίνει κάθε φορά σε άλλους κόσμους μέσα από τους ρόλους της, έρχεται φέτος στη μεγάλη επιτυχία του ALPHA το «Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι». Με αφορμή τον ρόλο της Ευγενίας, ανοίγει τα χαρτιά της και μιλά για όλα…

Ποια είναι τα συναισθήματα μετά το πρώτο επεισόδιο;

Το συναίσθημα είναι υπέροχο, είδαμε το τελικό αποτέλεσμα μετά από πολύ καιρό γυρισμάτων. Όλο αυτό το διάστημα δεν είχαμε και εικόνα του τι γυρίζαμε. Τώρα, όμως, είδαμε όλο αυτό να ζωντανεύει και η χαρά μας είναι μεγάλη.

Ποια θεωρείς ότι είναι τα μυστικά της επιτυχίας;

Έχουμε, αρχικά, μία δυνατή ιστορία από τη Λένα Μαντά στης οποίας το βιβλίο βασίζεται η σειρά. Υπάρχει αγωνία για τη συνέχεια, υπάρχουν ωραίες ερμηνείες.

Ο Αντώνης Αγγελόπουλος και ο Σέργιος Κωνσταντινίδης στη σκηνοθεσία και ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης στο σενάριο μάς φροντίζουν πολύ. Έχουμε ένα πολύ ωραίο καστ, μία ωραία εικόνα, και, γενικά, θεωρώ έχει γίνει μία πολύ ωραία δουλειά. Για εμένα σημαντικό ρόλο παίζει πως βλέπουμε και πέντε νέες πρωταγωνίστριες. Παράλληλα, έχουμε και καταξιωμένους ηθοποιούς, σπουδαίους ανθρώπους. Είτε επιλέξει κάποιος να την δει, είτε όχι, αδιαμφισβήτητα είναι μία πολύ όμορφη δουλειά.

Η ιστορία θα εκτυλιχθεί, όπως στο βιβλίο;

Νομίζω η γραμμή είναι ίδια. Απλά, σίγουρα, υπάρχουν μικρές αλλαγές σε σχέση με το βιβλίο. Είναι 88 επεισόδια, οπότε είναι λογικό να βλέπουμε με σεναριακές εκπλήξεις το story.

Την τηλεθέαση την είδες;

Όχι, δεν μπήκα να τα δω. Τα άκουσα, όμως, στα γυρίσματα. Πήρα τον παλμό και από το Instagram.

Πώς θα περιέγραφες την ηρωίδα σου, την Ευγενία; Θα την δούμε στα επόμενα επεισόδια…

Η Ευγενία είναι στην ιστορία της Ιουλίας, είναι η σύζυγος του Σίμου. Είναι μια γυναίκα που της αρέσουν τα λούσα, τα ψώνια και η καλή ζωή, χωρίς όμως να θεωρεί αυτό το παν. Είναι όπως λέει και το τραγούδι, και του λιμανιού και του σαλονιού. Καταλήγει να δημιουργεί έναν παράνομο δεσμό με έναν συνάδελφο του άντρα της, πράγμα που άθελά της την μπλέκει στο κόλπο της Ευανθίας για να χωρίσει τον γιο της από την Ιουλία.

Ήταν δέλεαρ ότι μιλάμε για μία σειρά εποχής;

Ναι, μου άρεσε πολύ, δεν έχω ξαναμπεί σε αυτή την εποχή. Με μαγεύει αυτό που ζούμε. Νιώθω σαν να μπαίνω σε φωτογραφίες που έβλεπα παλιότερα, αισθάνομαι σαν να αποτελώ κομμάτι μιας άλλης εποχής με εκείνα τα έπιπλα και τα σαλόνια που βλέπαμε σε φωτογραφίες του χθες.

Πώς σου φαίνεται ο κόσμος της τηλεόρασης;

Κάθε μέρα πρέπει να κάνεις κάτι καινούργιο πάνω στον ρόλο που ερμηνεύεις. Το θέατρο έχει τη μαγεία της στιγμής και του κόσμου, η τηλεόραση όμως έχει μία γοητεία.

Τι σε έχει δυσκολέψει περισσότερο;

Δεν μπορώ να πω ότι με έχει δυσκολέψει κάτι, σίγουρα τα πολύωρα γυρίσματα και το να πηγαίνεις μετά στο θέατρο δεν είναι εύκολο, όμως το ταξίδι αυτό είναι πολύ ωραίο. Είμαι πολύ τυχερή γιατί στη σειρά έχουμε φτιάξει και μία πολύ ωραία παρέα. Δηλαδή πολλές φορές τελειώνουμε το γύρισμα και πάμε βόλτα, για ένα ποτό, κάνουμε μεταξύ μας παρέα.

Τι δεν ξέρουμε για την Τόνια;

Κυρίως είμαι ένας πολύ ενοχλητικός άνθρωπος (γέλια)… Θέλω να πειράζω τους φίλους μου, τους ανθρώπους μου. Ζω από τις πλάκες που κάνω!

Στην καθημερινότητα, τι σε ευχαριστεί, τι σε κάνει χαρούμενη;

Αγαπώ πολύ τη θάλασσα, αν έχω ρεπό θέλω να το περνάω στην παραλία με τους φίλους μου. Μου αρέσουν οι βόλτες, τα ποτά, το φαγητό. Και μετά μου αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα, να διαβάζω πάρα πολλά βιβλία και μου αρέσει να το παρακολουθώ ταινίες.

Εάν δεν ήσουν ηθοποιός, τι θα μπορούσες να κάνεις;

Πριν μπω στην δραματική σχολή, σπούδαζα οικονομικά, ΑΣΟΕΕ. Επίσης, πριν μπω στη δραματική σχολή, είχα πάει για επτά μήνες με πρόγραμμα Erasmus στην Πορτογαλία και είχα σκεφτεί να ασχοληθώ με το sports management. Μιλάμε για πλάνο τρελό! (γέλια) Ο δρόμος, όμως, δεν ξέρεις πού σε βγάζει…

Ήσουν αγοροκόριτσο;

Το αγαπούσα το ποδόσφαιρο από παιδί. Είχα και έχω και πολλούς φίλους αγόρια.

Οι γονείς σου πώς αντέδρασαν όταν είπες ότι θα γίνεις ηθοποιός;

Η μαμά μου έπαθε σοκ στην αρχή. Εκείνη το είπε στον μπαμπά μου, ο οποίος μου είπε να ακολουθήσω το όνειρό μου. Υπήρξαν, όπως πάντα, πολύ υποστηρικτικοί. Πλέον, καμαρώνουν πολύ με διαφορετικό τρόπο ο καθένας.