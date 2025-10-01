Μαρία Φωκά: Το βίντεο της Φίνος Φιλμς για τα γενέθλιά της

Η Φίνος Φιλμ τιμά τη μνήμη της Μαρίας Φωκά με αφορμή τα γενέθλιά της

Newsbomb

Μαρία Φωκά: Το βίντεο της Φίνος Φιλμς για τα γενέθλιά της
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σαν σήμερα, 1 Οκτωβρίου 1917, γεννήθηκε η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Φωκά, μια από τις πιο εμβληματικές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου. Η Φίνος Φιλμ, εταιρεία παραγωγής που συνεργάστηκε στενά μαζί της, τίμησε τη μνήμη της με μια ειδική ανάρτηση και βίντεο, αναδεικνύοντας τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της.

Η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο που συγκεντρώνει χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε η Μαρία Φωκά, όπως «Ο Μικρός Δραπέτης» και «Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα». Μέσα από αυτές τις σκηνές αναδεικνύεται η ικανότητά της να μεταμορφώνεται και να αποδίδει τόσο κωμικούς όσο και δραματικούς ρόλους με έντονη ψυχολογική βάθος.

Στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, η εταιρεία παραγωγής επισημαίνει ότι η Μαρία Φωκά δεν χρειαζόταν μεγάλα λόγια για να αγγίξει το κοινό. Αρκούσε ένα βλέμμα ή μια παύση στη φωνή της για να δημιουργήσει μια τραγική φιγούρα που συγκινεί χωρίς να χρειάζεται να πει τίποτα. Η μοναδική της παρουσία και το ταλέντο της συνδέθηκαν άρρηκτα με το έργο του Φίνου, καθιστώντας την μια από τις πιο αξέχαστες Ελληνίδες ηθοποιούς.

https://www.instagram.com/reel/DPQXt7rjpb7/

Η κληρονομιά της Μαρίας Φωκά στον ελληνικό κινηματογράφο

Η Μαρία Φωκά έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του2001, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική καλλιτεχνική κληρονομιά. Η Φίνος Φιλμ, με το αφιέρωμα αυτό, αναδεικνύει τη διαχρονική αξία της και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της ελληνικής κινηματογραφικής παράδοσης.

Η αναγνώριση της προσφοράς της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα επιβεβαιώνει το διαρκές ενδιαφέρον και σεβασμό που τρέφει το κοινό για τις ερμηνείες της. Το αφιέρωμα λειτουργεί ως υπενθύμιση της σημασίας του έργου της και ως πηγή έμπνευσης για νέους ηθοποιούς και δημιουργούς.

Η Μαρία Φωκά ξεχώρισε τόσο σε κωμωδίες όσο και σε δραματικούς ρόλους, αποδεικνύοντας την ευρύτητα της υποκριτικής της ικανότητας. Η συνεργασία της με τη Φίνος Φιλμ ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της καριέρας της και για την καθιέρωσή της ως μια από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού κινηματογράφου του20ού αιώνα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης - Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

10:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές της αναμέτρησης

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2€ αξίζει έως 1.700€ στη συλλεκτική αγορά

10:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο πρώτος ταχυφορτιστής 480kW στην Ελλάδα συστήνει την επόμενη μέρα στην ταχυφόρτιση

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

10:12LIFESTYLE

Πολιτικός σεισμός στη Eurovision: Η EBU συγκαλεί έκτακτη ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Απειλές για μποϊκοτάζ

10:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Επικίνδυνη αποστολή στο Λονδίνο | Οι μεταδόσεις του Champions League

10:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άρσεναλ - Ολυμπιακός, Πανιώνιος - Κέμνιτς, Champions League

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια: Εκτός δικτύου για μία συνεχόμενη εβδομάδα

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να κλέψει εν πτήσει την τσάντα αεροσυνοδού

09:48ΥΓΕΙΑ

Σημαντική μελέτη: Η ομάδα αίματος επηρεάζει τον κίνδυνο πρόωρου εγκεφαλικού επεισοδίου

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mitsubishi: Μόνο SUV για την Ευρώπη

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη: Κοινή άμυνα και Ουκρανία στην κορυφή της ατζέντας

09:36TRAVEL

Το απόλυτο φθινοπωρινό ταξίδι: Έξι διαδρομές για να ζήσετε τη μαγεία των χρωμάτων

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζακυνθος: «Καμπανάκι» Λέκκα για κατολισθήσεις στις δυτικές παραλίες - «Σε περιοχή μεγάλων ρηγμάτων ο σεισμός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια - Tι σημαίνει το shutdown για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

10:12LIFESTYLE

Πολιτικός σεισμός στη Eurovision: Η EBU συγκαλεί έκτακτη ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Απειλές για μποϊκοτάζ

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

08:35LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι σε άδεια άνευ αποδοχών - 400 εκατ. δολάρια την ημέρα η ζημιά στην οικονομία

09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι θα ισχύει για άδειες, προσλήψεις, ωράριο, υπερωρίες και 4ημερη εργασία

09:18WHAT THE FACT

Υποβρύχιο που είχε χαθεί από το 1917 βρίσκεται άθικτο σε βάθος 396 μέτρων στον Ειρηνικό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Παραλύει» η χώρα λόγω της απεργίας: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και πλοία

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

08:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τι είναι το shutdown της κυβέρνησης και γιατί φέτος είναι πιο σοβαρό; Απειλεί με μαζικές απολύσεις ο Τραμπ

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ