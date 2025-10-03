Η Αρίνα Σαμπαλένκα μαθαίνει συρτάκι

Η Αρίνα Σαμπαλένκα αγαπάει την Ελλάδα και το έχει δηλώσει σε πολλές συνεντεύξεις της μετά από αγώνες έχει δηλώσει το θαυμασμό της για τη χώρα μας, μάλιστα έχει αποκαλύψει ότι το αγαπημένο της μέρος για διακοπές είναι η Μύκονος.

Ο σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης, έχει καταγωγή από την Ελλάδα.

Μετά την κατάκτηση του US Open τον Σεπτέμβριο, η Λευκορωσίδα επισκέφθηκε ξανά την Ελλάδα και την Παρασκευή το πρωί αναρτήθηκε βίντεο από ξενοδοχείο των νοτίων προαστίων που την απεικονίζει να χορεύει συρτάκι και να το διασκεδάζει.