Καλομοίρα: «Πέρασα κατάθλιψη όταν ήμουν έγκυος, ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό που είχα»

Για την μάχη της με την κατάθλιψη, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε η Καλομοίρα στο «Στούντιο 4» το απόγευμα της Τετάρτης (8/10).

«Όταν ήμουν έγκυος, πέρασα κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να βρω γιατί αλλά νομίζω ότι κατά βάθος ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό που είχα γιατί διάλεξα την οικογένεια. Ότι άφηνα δηλαδή την παλιά μου ζωή. Νομίζω πως λένε λίγο ψέματα στις γυναίκες ότι μπορούν να τα έχουν όλα. Δεν είναι όλο αυτό αλήθεια.», δήλωσε αρχικά η Καλομοίρα.

«Δεν ξαναείσαι ο ίδιος άνθρωπος, εγώ όμως νόμιζα ότι το μπορείς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια για να παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση την αλήθεια. Ότι δηλαδή, αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα. Αυτό συμβαίνει όσο καλή και να είσαι. Ακόμα και η μόνη που ξέρω, που όντως τα συνδυάζει, έχει πέντε ανθρώπους στο σπίτι που την βοηθούν και έχει τέσσερα παιδιά. Είναι τέλειο κι αυτό, αν μπορείς να το έχεις, απλά δεν μ’ αρέσει που δεν λένε την αλήθεια», πρόσθεσε στη συνέχεια η τραγουδίστρια.

«Νομίζω ότι κατά βάθος σε αυτό οφειλόταν η κατάθλιψη. Γιατί πήγαινα στον γιατρό και του έλεγα πως “είμαι πολύ χαρούμενη, που έχω τα παιδιά μου, αλλά νιώθω πολύ πιεσμένη”. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι μάλλον είναι αυτό», κατέληξε η Καλομοίρα.

Διαβάστε επίσης