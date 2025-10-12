The Voice: Η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση εντυπωσίασε τους κριτές - «Του γνωστού;»

Ο Χρήστος Μάστορας με τον Πάνο Μουζουράκη τραγούδησαν προς τιμήν του Τζίμη Πανούση το «Νεοέλληνας»

Newsbomb

The Voice: Η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση εντυπωσίασε τους κριτές - «Του γνωστού;»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εντυπωσιασμένη άφησε την κριτική επιτροπή του «The Voice», η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση, η οποία εμφανίστηκε στη σκηνή της επιτυχημένης εκπομπής το Σάββατο (11/10).

Όταν η 16χρονη τελείωσε το τραγούδι της και παρουσιάστηκε στους τέσσερις κριτές του «The Voice», συστήθηκε ως Δέσποινα Πανούση, με τον Χρήστο Μάστορα να την ρώτησε για πλάκα «του γνωστού;», υπονοώντας τον Τζίμη Πανούση. Εκείνη απάντησε «ναι», εξηγώντας ότι ο γνωστός τραγουδιστής είναι ο θείος της.

Αμέσως όλοι οι κριτές «τινάχθηκαν» από τις θέσεις τους και ο Χρήστος Μάστορας την ρώτησε αν κάνει πλάκα.

Δείτε το βίντεο:

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μάστορας με τον Πάνο Μουζουράκη τραγούδησαν στη μνήμη του Τζίμη Πανούση το «Νεοέλληνας», ενώ αμέσως μετά η Δέσποινα Πανούση έπρεπε να επιλέξει σε ποιανού την ομάδα θα πάει.

«Μετά από πολλή σκέψη η καρδιά μου λέει να πάω με τον Χρήστο Μάστορα», είπε η Δέσποινα Πανούση, πριν αποχωρήσει από την σκηνή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:50ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα: Η καταιγίδα Alice προκάλεσε χάος

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο περιστατικό μέθης ανηλίκου - Συνελήφθησαν δύο άτομα

11:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και το Δανία - Ελλάδα

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συνελήφθη Έλληνας επικεφαλής συμμορίας της Σουηδίας - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος

11:33WHAT THE FACT

Ο άνδρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο - Έχει πάνω από 2.000 λέξεις - Χρειάζεται 20 λεπτά να συστηθεί

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα - Δυσάρεστα νέα για τον Δεκέμβριο

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου για Δημήτρη Κυριαζίδη: «Θεώρησε πως η στάση του δεν απαιτούσε τιμωρία»

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ευκαιρίες για Athens Kallithea, Πανιώνιο και Αναγέννηση Καρδίτσα

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο σπάνιο και ακριβό φτερό στον κόσμο: Ζυγίζει μόλις 9 γραμμάρια, αλλά αξίζει μια περιουσία

11:11LIFESTYLE

Η Αθηνά New York από το Bachelor συμμετείχε στον διαγωνισμό bodybuilding «Olympia»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα: Η απελευθέρωση της Αθήνα από τους Γερμανούς και το κατέβασμα της ναζιστικής σημαίας από την Ακρόπολη

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβάλλεται η συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Η αδιαφορία στις φοιτητικές εστίες – Καταγγελίες για υποδομές και στέγαση

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Άμυνας - «Οφείλουμε σεβασμό και πρόσβαση για όλους»

10:42LIFESTYLE

The Voice: Η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση εντυπωσίασε τους κριτές - «Του γνωστού;»

10:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 1 έτους - Κάπνιζε ναρκωτική ουσία δίπλα του ο πατέρας του!

10:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με τη δολοφονία στο κάμπινγκ - «Ο δράστης μπορεί να μας εκπλήξει όλους»

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεκίνο απειλεί την Ουάσινγκτον με αντίμετρα αν ο Τραμπ δεν αποσύρει την απειλή για 100% δασμούς

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

10:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με τη δολοφονία στο κάμπινγκ - «Ο δράστης μπορεί να μας εκπλήξει όλους»

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Άμυνας - «Οφείλουμε σεβασμό και πρόσβαση για όλους»

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

08:44LIFESTYLE

Είναι επίσημο: Ζευγάρι η Katy Perry με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau

11:33WHAT THE FACT

Ο άνδρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο - Έχει πάνω από 2.000 λέξεις - Χρειάζεται 20 λεπτά να συστηθεί

10:42LIFESTYLE

The Voice: Η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση εντυπωσίασε τους κριτές - «Του γνωστού;»

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ed Gein: Η αληθινή ιστορία του «Χασάπη του Plainfield» που έγινε σειρά στο Netflix

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος στρατιώτη στο 424: «Ζητώ ποινικές και κακουργηματικές διώξεις», λέει ο πατέρας του 27χρονου

10:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 1 έτους - Κάπνιζε ναρκωτική ουσία δίπλα του ο πατέρας του!

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συνελήφθη Έλληνας επικεφαλής συμμορίας της Σουηδίας - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικό βίντεο από drone δείχνει την ισοπεδωμένη Γάζα έπειτα από δύο χρόνια με αδιάκοπους βομβαρδισμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ