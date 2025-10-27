Ομολογία απιστίας απο την Ντέμι Μουρ: Γιατί απάτησε τον σύζυγό της, τη νύχτα πριν από τον γάμο

Η Ντέμι Μουρ, έχει κερδίσει τον θαυμασμό για τον τρόπου που στάθηκε στον πρώην σύζυγό της και τη νέα οικογένειά του, μετά τη δραματική επιδείνωση της υγείας του, όταν διαγνώστηκε με αφασία.

Η 62χρονη σήμερα ηθοποιός, η οποία φέτος παρέλαβε το πρώτο της Όσκαρ μετά από 40 και πλέον χρόνια υποκριτικής, έκανε μία παραδοχή κατά τη διάρκεια της ομιλίας της- υπονοώντας ότι ακολούθησε μία διαφορετική πορεία από τη συνηθισμένη νύφη το βράδυ πριν από τον πρώτο της γάμο το 1981, μιλώντας ανοιχτά για την απιστία.

Πριν από τον Μπρους Γουίλις, όταν ακόμα ήταν έφηβη, έκανε τον πρώτο γάμο της με τον μουσικό Φρέντι Μουρ το 1981, ο οποίος διήρκησε 4 χρόνια πριν τελικά καταλήξει σε διαζύγιο το 1985.

Ωστόσο, η παντρεμένη τους ζωή είχε μια δύσκολη αρχή. Η Ντέμι παραδέχεται ότι βγήκε κρυφά από το δωμάτιό της για να συναντήσει κάποιον που είχε γνωρίσει στο πλατό το βράδυ πριν παντρευτεί.

Γράφοντας στο βιβλίο της με τίτλο «Inside Out» που εκδόθηκε το 2019, εξήγησε: «Το βράδυ πριν παντρευτούμε, αντί να δουλεύω πάνω στους όρκους μου, τηλεφωνούσα σε έναν άντρα που είχα γνωρίσει σε ένα κινηματογραφικό πλατό».

«Έφυγα κρυφά από το δικό μου πάρτι εργένηδων και πήγα στο διαμέρισμά του.»

«Γιατί το έκανα αυτό; Γιατί δεν πήγα να δω τον άντρα με τον οποίο είχα δεσμευτεί να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου για να εκφράσω τις αμφιβολίες μου;»

«Επειδή ένιωθα ότι δεν υπήρχε περιθώριο να αμφισβητήσω ό,τι είχα ήδη θέσει σε κίνηση. Δεν μπορούσα να βγω από τον γάμο, αλλά μπορούσα να τον σαμποτάρω.»

Διευκρίνισε επίσης ότι δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να διαλύσει τον προηγούμενο γάμο του Φρέντι, καθώς οι δυο τους έβγαιναν ραντεβού λίγους μήνες πριν εκείνος της κάνει πρόταση γάμου.

Η ηθοποιός του GI Jane πρόσθεσε: «Ήμουν ένας εγωκεντρικός έφηβος που δεν είχε μεγαλώσει με πολύ σεβασμό για τον θεσμό του γάμου».

Η Ντέμι θα παντρευόταν αργότερα τον Μπρους Γουίλις και απέκτησε τρία παιδιά με τον διάσημο ηθοποιό πριν χωρίσουν το 2000.

Αφού χώρισε με τον σταρ του Die Hard, πέρασε οκτώ χρόνια παντρεμένη με τον Ashton Kutcher πριν χωρίσουν το 2013.