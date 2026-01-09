Ποδαρικό στο 2026 κάνει η Super League με δυνατά παιχνίδια και ενισχυμένες αποδόσεις

Άρης-ΑΕΚ με πολλά Bet Builder Ready

Newsbomb

Ποδαρικό στο 2026 κάνει η Super League με δυνατά παιχνίδια και ενισχυμένες αποδόσεις
Unsplash
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Super League επιστρέφει το Σαββατοκύριακο, μετά τη διακοπή της για τις γιορτές. Κάνει ποδαρικό στο 2026 με εκτός έδρας αναμετρήσεις για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο.

Το Σάββατο, στις 19:30, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Περιστέρι τον Ατρόμητο και ο ΠΑΟΚ παίζει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό.

Την Κυριακή, στις 19:30, γίνεται στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο ματς της 16ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ.

Στη βαθμολογία προηγείται η ΑΕΚ με 37 βαθμούς και ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 36 και ο ΠΑΟΚ με 35.

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Μαζί με τη Super League επιστρέφει και η Bundesliga. Στην 16η αγωνιστική ξεχωρίζουν οι αγώνες Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ (Παρασκευή 21:30) και Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη (Σάββατο, 19:30).

Η Serie A συνεχίζεται με τα ματς της 20ής αγωνιστικής και τα βλέμματα στραμμένα στο ντέρμπι Ίντερ-Νάπολι (Κυριακή, 21:45).

Στην Ισπανία γίνεται ο τελικός του Super Cup Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (Κυριακή, 21:00), ενώ διεξάγονται και 8 παιχνίδια της 19ης αγωνιστικής.

Στην Αγγλία διακόπτεται η Premier League για να γίνουν οι αγώνες της φάσης των «64» του Κυπέλλου. Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Τότεναμ-Άστον Βίλα (Σάββατο, 19:45) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον (Κυριακή, 18:30).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλα τα παιχνίδια αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready για τα παιχνίδια της Super League

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα. Δείτε ορισμένες επιλογές για τα παιχνίδια της Super League:

Ατρόμητος-Ολυμπιακός

  • Over 0.5 Ολυμπιακός γκολ & Over 5.5 Ολυμπιακός κόρνερ
  • Under 3.5 γκολ & Under 9.5 κόρνερ
  • Μεχντί Ταρέμι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ολυμπιακός να κερδίσει

Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ

  • Over 0.5 ΠΑΟΚ γκολ & Over 5.5 ΠΑΟΚ κόρνερ
  • Under 3.5 γκολ & Under 9.5 κόρνερ
  • 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Άρης-ΑΕΚ

  • 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Under 3.5 γκολ & Under 9.5 κόρνερ
  • Under 2.5 γκολ & Under 10.5 κόρνερ

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός

  • Over 0.5 Παναθηναϊκός γκολ & Over 5.5 Παναθηναϊκός κόρνερ
  • Παναθηναϊκός να κερδίσει & Over 5.5 Παναθηναϊκός κόρνερ
  • Over 1.5 Παναθηναϊκός γκολ & Over 5.5 Παναθηναϊκός κόρνερ

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:21ΕΛΛΑΔΑ

«Καπηλεύεται την ιστορία των Τεμπών», λέει συγγενής θύματος της τραγωδίας για τη Μαρία Καρυστιανού

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί βάφτηκε ροζ ο ουρανός στο Μπέρμιγχαμ: Λύθηκε το μυστήριο - Εντυπωσιακές εικόνες

12:15LIFESTYLE

Χρήστος Πολίτης: Οι πρωταγωνιστές της θρυλικής «Λάμψης» αποχαιρετούν τον Γιάγκο Δράκο

12:10WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες έμειναν άναυδοι από την απρόσμενη όαση που βρέθηκε 2,5 μίλια κάτω από τον Αρκτικό Ωκεανό

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Περιορισμοί στο Χ μετά τον σάλο με τις AI φωτογραφίες μπικίνι: Το Grok θα «γδύνει» άτομα μόνο για τους συνδρομητές πλέον

12:06ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνόησαν τις προειδοποιήσεις»: Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τη συντριβή ελικοπτέρου με τρεις νεκρούς στον Πόρο

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται απεργία διαρκείας στα ταξί - «Τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα», λέει ο Λυμπερόπουλος

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Ο Νίκος Πλακιάς επιτέθηκε στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, κατηγορώντας τον για εκμετάλλευση του κινήματος των Τεμπών

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Ομάδα κοριτσιών επιτέθηκε και χτύπησε 16χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα - Στο Παίδων το θύμα, συνελήφθησαν οι ανήλικες

12:01ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ ακύρωσε το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «καρφί» της Ζωής στον Καιρίδη που άναψε φωτιές και η «γαλάζια» κόντρα στο καφενείο της Βουλής μετά το «άσε μας κουκλίτσα μου»

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στην Κολομβία: Έγδυσαν και έβαψαν πράσινους τους κλέφτες - Δημόσια διαπόμπευση σε κεντρικό δρόμο

11:34ΥΓΕΙΑ

«Σαρώνει» η γρίπη Α - Δύο νέοι θάνατοι και 722 εισαγωγές την πρώτη εβδομάδα του 2026

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Διακομιδή βρέφους 3 μηνών σε νοσοκομείου του Βόλου - Βίντεο της «μάχης» του σκάφους με τα κύματα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί βυθίζεται στο χάος το Ιράν - Ο ρόλος των ΗΠΑ και το μέλλον του καθεστώτος Χαμενεΐ

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη: Τι αλλάζει στην έκδοση των εισιτηρίων

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί τρεις σταθμοί της γραμμής 2 από 11 Ιανουαρίου λόγω τεχνικών εργασιών - Θα κλείνουν δυόμιση ώρες νωρίτερα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Είναι αυτό το μυστικό της Γροιλανδίας; Η ξεχασμένη πυρηνική βάση που επιστρέφει ως εφιάλτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:34ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Διακομιδή βρέφους 3 μηνών σε νοσοκομείου του Βόλου - Βίντεο της «μάχης» του σκάφους με τα κύματα

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί τρεις σταθμοί της γραμμής 2 από 11 Ιανουαρίου λόγω τεχνικών εργασιών - Θα κλείνουν δυόμιση ώρες νωρίτερα

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

12:01ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ ακύρωσε το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί βυθίζεται στο χάος το Ιράν - Ο ρόλος των ΗΠΑ και το μέλλον του καθεστώτος Χαμενεΐ

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του '80 για ψήφους»

11:34ΥΓΕΙΑ

«Σαρώνει» η γρίπη Α - Δύο νέοι θάνατοι και 722 εισαγωγές την πρώτη εβδομάδα του 2026

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Είναι αυτό το μυστικό της Γροιλανδίας; Η ξεχασμένη πυρηνική βάση που επιστρέφει ως εφιάλτης

09:44ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Ανεξέλεγκτες εκπομπές των πομποδεκτών πίσω από το πρωτοφανές «μπλακ άουτ» υποστηρίζει ο διοικητής της ΥΠΑ

11:07ΕΛΛΑΔΑ

«Άσπρη μέρα» στα Ιωάννινα: Χιονοπτώσεις στο κέντρο της πόλης - Βίντεο

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Χτυπήθηκε βουλευτής μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό - Βίντεο

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.700.000 ευρώ

08:28LIFESTYLE

Η Μαντόνα με εσώρουχα και 2 παρτενέρ σε μία αισθησιακή διαφήμιση των Dolce & Gabbana

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στην Κολομβία: Έγδυσαν και έβαψαν πράσινους τους κλέφτες - Δημόσια διαπόμπευση σε κεντρικό δρόμο

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού - Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους οι πολίτες στο Ιράν – Κυματίζουν την προεπαναστατική σημαία – Σε δύσκολη θέση το κράτος των μουλάδων – Ο Τραμπ κρατά αποστάσεις από τον Παχλαβί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ