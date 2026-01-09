Ακρόπολη: Τι αλλάζει στην έκδοση των εισιτηρίων

Ακρόπολη: Τι αλλάζει στην έκδοση των εισιτηρίων
ΕΛΛΑΔΑ
Εργασίες διαμόρφωσης του εκδοτηρίου εισιτηρίων πραγματοποιούνται στην Ακρόπολη, οι οποίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση πέντε αυτόματων σταθμών πληρωμής, εκ των οποίων τρεις για το κεντρικό εκδοτήριο και δύο για το εκδοτήριο στη Νότια Κλιτύ.

Επίσης, προτείνεται η αναδιάταξη του εκδοτηρίου με τέσσερις θέσεις εξυπηρέτησης (μία για ΑμεΑ) των επισκεπτών.

Προβλέπονται, επιπλέον, η κατασκευή νέου πάγκου με μεταλλικό σκελετό και η τοποθέτηση μεταλλικού σκιάστρου, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, επέκταση του υπερυψωμένου δαπέδου και κατασκευή ράμπας ΑμεΑ για καλύτερη πρόσβαση και νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Ανάδειξη του Διατειχίσματος στον αρχαιολογικό χώρο των Δυτικών Λόφων

Πέρα από τις εργασίες στα εκδοτήρια, το Υπουργείο Πολιτισμού -δια της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών- προχωρεί στην ανάδειξη του Διατειχίσματος, στον αρχαιολογικό χώρο των Δυτικών Λόφων (Μουσών, Πνύκας και Νυμφών) της Ακρόπολης. Τα έργα εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών στους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου, με την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού.

Το Διατείχισμα, κατασκευάστηκε για να ενισχύσει την οχύρωση της αρχαίας Αθήνας, συνδέοντας τον λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου) με τον λόφο των Νυμφών (Αστεροσκοπείου), ενώνοντας επί της ουσίας δύο σημεία της περιφέρειας του Θεμιστόκλειου τείχους (479 π.Χ.) και δημιουργώντας νέο δυτικό όριο της πόλης. Το Διατείχισμα εκτείνεται σε μήκος 900 μ., στην κορυφογραμμή της λοφοσειράς. Από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως το τέλος της αρχαιότητας υπέστη επισκευές και μετατροπές, αποτελώντας χαρακτηριστικό δείγμα αμυντικής αρχιτεκτονικής.

anatoliko-akro-diateixismatos-min.jpg

Η πρώτη κατασκευαστική του φάση χαρακτηρίζεται από την έμπλεκτη τεχνική με χρήση κροκαλοπαγούς λίθου. Χρονολογήθηκε αρχικά στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., η οποία αναφέρεται σε επισκευές των τειχών του άστεως, του Πειραιά και των Μακρών Τειχών. Το Διατείχισμα υπέστη σημαντικές επεμβάσεις στη μέση ελληνιστική περίοδο (200 - 166 π.Χ.), με εκτεταμένες επισκευές και προσθήκες, χρησιμοποιώντας λευκό πωρόλιθο. Η πιο σημαντική αλλαγή ήταν η μετατόπιση του τείχους προς τα δυτικά στην περιοχή της Πνύκας, με νέα συμπαγή κατασκευή.

Επεμβάσεις υπήρξαν και στην ύστερη ελληνιστική περίοδο (μετά την επιδρομή του Σύλλα, το 86 π.Χ.), κατά τον 1ο και 2ο αιώνα μ.Χ., καθώς και στα χρόνια του Βαλεριανού (253–260 μ.Χ.). Μετά την επιδρομή των Ερούλων (267 μ.Χ.) και τις καταστροφές που υπέστη το Δίπυλο, το Διατείχισμα εγκαταλείφθηκε μαζί με όλη την περιοχή. Ωστόσο, στην εποχή του Ιουστινιανού (527 – 565 μ.Χ.) έγιναν εκτεταμένες επισκευές.

genikh-apopsh-diateixismatos-ston-lofo-ths-pnykas-min.jpg

Στους νεότερους χρόνους, κατά τις δεκαετίες του ’50 και ’80 έγιναν ποικίλες επεμβάσεις (διαμορφώσεις μονοπατιών, δενδροφυτεύσεις, εγκαταστάσεις «Ήχος και Φως») που αλλοίωσαν το τοπίο και κάλυψαν τμήματα του τείχους. Μετέπειτα, στο πλαίσιο του έργου της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων Αθηνών, στις αρχές του 2000, καθαιρέθηκαν οι εγκαταστάσεις του «Ήχος και Φως». Το 2021, εγκρίθηκε σχέδιο εργασιών για την ανάπλαση, αποκατάσταση και ανάδειξη των Λόφων Πνυκός, Νυμφών και Μουσών - Φιλοπάππου, το οποίο υλοποιείται μέσω της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Αθηναίων, Περιφέρειας Αττικής και της εταιρίας «Εθνικός Κήπος - Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.» που υπογράφηκε το 2022.

to-boreiodytiko-akro-toy-diateixismatos-min.jpg

Μενδώνη: «Να αναδειχθεί το μνημείο με την μικρότερη δυνατή παρέμβαση»

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Μετά τα εγκαίνια του νέου πωλητηρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, την αναβάθμιση του πλατώματος του Αρείου Πάγου, και την απόδοση στο κοινό μιας νέας διαδρομής περιήγησης κατά μήκος της Βόρειας Κλιτύος, αλλά και τα εν εξελίξει έργα αποκατάστασης στο Παλαιό Μουσείο και στο μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό πλάτωμα, συνεχίζουμε με συστηματικό ρυθμό τα έργα ανάδειξης και αναβάθμισης στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών υλοποιεί μια ολοκληρωμένη επέμβαση προστασίας και ανάδειξης των τμημάτων του Διατειχίσματος στους Δυτικούς Λόφους της Ακρόπολης, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της οχυρωματικής δραστηριότητας της αρχαίας Αθήνας, καλύπτοντας περίπου δεκαπέντε αιώνες ιστορίας. Συγχρόνως, με χρηματοδότηση του ΟΔΑΠ, η Εφορεία Αρχαιοτήτων προχωρά σε εργασίες ψηφιακής αναβάθμισης του εκδοτηρίου εισιτηρίων στην κεντρική πύλη της Ακρόπολης, ώστε να παρέχονται στους επισκέπτες σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες.

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων και στην αποτροπή περαιτέρω φθορών, ώστε να αναδειχθεί και να ερμηνευτεί το μνημείο με γνώμονα την μικρότερη δυνατή παρέμβαση στο αρχαιολογικό τοπίο».

