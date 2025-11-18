Κώστας Καραφώτης: Έγκυος στο πρώτο τους παιδί η σύζυγός του

Η σύζυγος του Κώστα Καραφώτη, Κάτια Μάνου, διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της, περίπου έναν χρόνο μετά τον γάμο τους. Σύμφωνα με τη Real News, το ζευγάρι κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του, επιλέγοντας ωστόσο να κρατήσει το χαρμόσυνο νέο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του παραμένουν πιστοί στη στάση διακριτικότητας που ακολουθούν στα προσωπικά τους ζητήματα, διατηρώντας χαμηλό προφίλ και σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής τους. Η Κάτια Μάνου, η οποία εργάζεται ως γυμνάστρια, μοιράζεται την ίδια ανάγκη για ιδιωτικότητα. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Κώστας Καραφώτης είχε αναφέρει ότι ο γάμος δεν άλλαξε τη σχέση τους, αλλά την ενίσχυσε, προσθέτοντας πως πλέον απολαμβάνει μεγαλύτερη ηρεμία στην προσωπική του καθημερινότητα.

https://www.instagram.com/reel/DKIT_GSIfle/

