Ιωάννα Τούνη: Το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια

Σε ένα πρόβλημα υγείας που έχει κάνει την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια με τη μορφή αυτοάνοσου αναφέρθηκε σε ανάρτησή της, γνωστή influencer, Ιωάννα Τούνη, η οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο, εξαιτίας της δίκης revenge porn με δύο κατηγορούμενους εκ των οποίων ο ένας είναι πρώην σύντροφός της.

Σε ένα βίντεο στο instagram, μίλησε για τους τριχοφάγους που εμφανίζει στο κεφάλι της, όταν στρεσάρεται με συνέπεια να δημιουργούνται κενά στο τριχωτό, ενώ δείχνει τα άδεια από μαλλιά σημεία.

«Τα τελευταία χρόνια και μετά από πολύ “έντονα”, δυσάρεστα γεγονότα… Όταν στρεσάρομαι πολύ ή στεναχωριέμαι υπερβολικά βγάζω διάφορους τριχοφάγους στο κεφάλι μου… Αλλά μαλλιά είναι! Υγεία! Όταν ηρεμήσω λίγο ψυχολογικά βγαίνουν πάλι νέες τρίχες… Καλύτερα να “ξεσπάει” όλο αυτό σε τριχοφάγους παρά σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας», έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη.

Η γυροειδής αλωπεκία, είναι μια αυτοάνοση πάθηση που προκαλεί απώλεια τριχών σε κυκλικές ή ωοειδείς περιοχές, συνήθως στο τριχωτό της κεφαλής, αλλά και στα γένια, τα φρύδια ή άλλα μέρη του σώματος.