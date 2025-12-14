Ανδρομάχη: Το ξεχωριστό βίντεο με τον ενός έτους γιο της - «Τι δώρο μας έκανε ο Θεός»

Ένα συγκινητικό βίντεο που απαθανατίζει τις πρώτες, ανεκτίμητες στιγμές με τον γιο της μοιράστηκε το βράδυ του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου η Ανδρομάχη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η τραγουδίστρια, η οποία τον Σεπτέμβριο του 2024 έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί από τον έρωτά της με τον επίσης τραγουδιστή Γιώργο Λιβάνη, συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους με την τρυφερή ανάρτησή της.

Το βίντεο τραβήχτηκε τις πρώτες μέρες μετά τη γέννηση του γιου της, λίγο αφότου είχαν επιστρέψει στο σπίτι από το μαιευτήριο. Ο μικρός, που σήμερα έχει κλείσει τον πρώτο του χρόνο, εμφανίζεται σε στιγμές γεμάτες αγάπη και ηρεμία, ενώ η Ανδρομάχη μιλάει στον γιο της με τρυφερότητα, εκφράζοντας την πληρότητα που νιώθει κρατώντας τον στην αγκαλιά της.

Στο βίντεο ακούγονται τα λόγια της: «Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε ο Θεός; Πότε μεγάλωσες; Ήσουν μια μπουκίτσα και τώρα σκαρφαλώνεις, τρέχεις, παίζεις, μιλάς… Σε λατρεύουμε, ψυχή μου».