Γιώργος Παπαδάκης: Η ανακοίνωση του Λαϊκού Νοσοκομείου για τον θάνατό του

Ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής (4/1), σε ηλικία 73 ετών, μετά από καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», ο δημοσιογράφος διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο στις 17:42, χωρίς σφυγμό. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση στις 17:15 για παραλαβή του Γιώργου Παπαδάκη από περιοχή του Κολωνακίου.

Μηχανή ταχείας επέμβασης έφτασε στις 17:18 και ακολούθησε ασθενοφόρο στις 17:22. Ο ασθενής υπεβλήθη άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων του «Λαϊκού» στις 17:38.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψή του, εφαρμόζοντας τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Ωστόσο, παρά τις επίμονες ενέργειες των γιατρών, ο Γιώργος Παπαδάκης δεν επανήλθε και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:26.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.

