Ήπειρος: «Περιπέτεια» στα χιόνια για Σαουδάραβα τουρίστα - Εγκλωβίστηκε και η οδική βοήθεια
Το αυτοκίνητό του δεν μπορούσε να κινηθεί, και η οδική βοήθεια που προσπάθησε να προσεγγίσει το σημείο εγκλωβίστηκε στα χιόνια
Μία μικρή «περιπέτεια» έζησε τουρίστας από τη Σαουδική Αραβία στη χιονισμένη ορεινή Ήπειρο την Πέμπτη (05/02).
Ο Σαουδάραβας ενημέρωσε τις αρχές νωρίς το πρωί, στις επτά περίπου, για την αδυναμία να κινηθεί λόγω των χιονοπτώσεων κοντά στη λίμνη πηγών Αώου. Η πρώτη που επιχείρησε να προσεγγίσει το σημείο, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ήταν η οδική βοήθεια.
Όμως το όχημα της οδικής βοήθειας εγκλωβίστηκε κι αυτό χωρίς να καταφέρει να φτάσει στο σημείο που βρισκόταν ο τουρίστας, σύμφωνα με το epiruspost.gr.
Έτσι, κατά τις 10 το πρωί, κινητοποιήθηκε αποχιονιστικό μηχάνημα για να προχωρήσει στον καθαρισμό του οδικού δικτύου και να απεγκλωβιστούν τα οχήματα.
Ο επισκέπτης της περιοχής είναι πολύ καλά στην υγεία του και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.