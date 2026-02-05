Ήπειρος: «Περιπέτεια» στα χιόνια για Σαουδάραβα τουρίστα - Εγκλωβίστηκε και η οδική βοήθεια

Μία μικρή «περιπέτεια» έζησε τουρίστας από τη Σαουδική Αραβία στη χιονισμένη ορεινή Ήπειρο την Πέμπτη (05/02).

Ο Σαουδάραβας ενημέρωσε τις αρχές νωρίς το πρωί, στις επτά περίπου, για την αδυναμία να κινηθεί λόγω των χιονοπτώσεων κοντά στη λίμνη πηγών Αώου. Η πρώτη που επιχείρησε να προσεγγίσει το σημείο, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ήταν η οδική βοήθεια.

Όμως το όχημα της οδικής βοήθειας εγκλωβίστηκε κι αυτό χωρίς να καταφέρει να φτάσει στο σημείο που βρισκόταν ο τουρίστας, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Έτσι, κατά τις 10 το πρωί, κινητοποιήθηκε αποχιονιστικό μηχάνημα για να προχωρήσει στον καθαρισμό του οδικού δικτύου και να απεγκλωβιστούν τα οχήματα.

Ο επισκέπτης της περιοχής είναι πολύ καλά στην υγεία του και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.

