Ζάππειο Μέγαρο: Ανακοινώθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο - Πρόεδρος ο Λευτέρης Γιοβανίδης

Σε νέα σύνθεση περνά η διοίκηση της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, όπως προβλέπεται από απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τη διαχείριση και τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ζαππείου Μεγάρου, ενός από τα πλέον εμβληματικά κτίρια της Αθήνας.

Στη θέση του προέδρου τοποθετήθηκε ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής Λευτέρης Γιοβανίδης, ενώ καθήκοντα αντιπροέδρου αναλαμβάνει η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πλαισιώνεται από τον ιατρό Νικόλαο Φάη, την οικονομολόγο Ευφροσύνη Καραγιάννη και τη δικηγόρο Βίβιαν Πάτκου. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν οι δικηγόροι Δημήτρης Γερασιμίδης και Δημήτρης Κόκκορος, καθώς και ο επιχειρηματίας Αναστάσιος Μπάλλας.

Σεβασμός στην ιστορικότητα και σύγχρονη ανανέωση

Κεντρικός στόχος του νέου σχήματος αποτελεί η προώθηση έργων τεχνικής και ενεργειακής αναβάθμισης του Ζαππείου, με έμφαση στη λειτουργική του ανανέωση και τη βιωσιμότητα, χωρίς να αλλοιώνεται ο ιστορικός του χαρακτήρας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το έργο του νέου Δ.Σ. ενόψει της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, περίοδος κατά την οποία το Ζάππειο αναμένεται να φιλοξενήσει σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις.

Η νέα διοίκηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στον σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς και στις σύγχρονες ανάγκες διοίκησης, με στόχο το Ζάππειο να παραμείνει σημείο αναφοράς για τη χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος

Ο Λευτέρης Γιοβανίδης είναι Έλληνας θεατρικός σκηνοθέτης και μεταφραστής με διεθνή εμπειρία και σημαντική πορεία στα ελληνικά πολιτιστικά δρώμενα. Έχει διατελέσει Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (2020-2023) και στο ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης (2018-2020), ενώ έχει σκηνοθετήσει δεκάδες θεατρικές παραγωγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων τα έργα «Τριαντάφυλλο στο στήθος», «Romeo and Juliet » και «Εύθυμες κυράδες».

Ο Λευτέρης Γιοβανίδης

Σπούδασε υποκριτική στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη, και έχει συνεργαστεί με κορυφαίους φορείς όπως το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), το Φεστιβάλ Αθηνών και διεθνείς σκηνές στην Ευρώπη. Έχει επίσης σκηνοθετήσει τελετές μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.

Με το διορισμό του ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, αναλαμβάνει τώρα τη διοίκηση και τη στρατηγική αναβάθμιση του ιστορικού Ζαππείου Μεγάρου, σε μια περίοδο που η Ελλάδα προετοιμάζεται για την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027.

