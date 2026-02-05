Πέθανε ο προπονητής μπάσκετ Θανάσης Σκουρτόπουλος

Θρήνος στις τάξεις του ελληνικού αθλητισμού, καθώς αποβίωσε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος. Ο γνωστός προπονητής μπάσκετ άφησε την τελευταία του πνοή στα 60 του χρόνια, προδομένος από την καρδιά του.

Ο Σκουρτόπουλος πέρασε σχεδόν από όλες τις εθνικές ομάδες, ενώ Το 2019 οδήγησε τη «γαλανόλευκη» στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καλαθοσφαίρισης Ανδρών. Πέρυσι το καλοκαίρι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Κούλεγκουντ Μπρόνκος στην Μογγολία.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1965 στo Αθήνα κι αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στην Γ.Σ. Δαφνίου, στην ΑΕΚ, και στο Παγκράτι, ενώ πέρασε από όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες.

Προπονητική σταδιοδρομία

Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στον Γ.Σ. Δαφνίου, συνέχισε στον Α.Ο. Αιγάλεω κι έπειτα στον Όμιλο Φιλάθλων Ηρακλείου. Το 2000 ανέλαβε θέση στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ, σαν βοηθός του Ντούσαν Ίβκοβιτς και μετά του Ντράγκαν Σάκοτα και του Φώτη Κατσικάρη, έχοντας και τη επίβλεψη του αναπτυξιακού προγράμματος της ομάδας, ενώ το 2005 ανέλαβε βοηθός του Αργύρη Πεδουλάκη στον Πανελλήνιο. Την επόμενη χρονιά ανέλαβε τον Α.Ο. Αιγάλεω οδηγώντας τον για πρώτη φορά στην μεγάλη κατηγορία και έμεινε μέχρι το 2009.

Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Μπάσκετ Ανδρών, Θανάσης Σκουρτόπουλος Eurokinissi Sports

Το 2009-2010 κάθισε στον πάγκο του Γ.Σ. Περιστερίου, ενώ το 2011-2012 εργάστηκε στον Πανελλήνιο, με τον οποίο έφτασε μέχρι τους 16 του EuroCup. Το 2012 ήταν στην Α.Ε. Ίκαρος Καλλιθέας και το 2012-2013 στον Πανιώνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης, ενώ την επόμενη χρονιά ανέλαβε τον Γ.Σ. Κεραυνό Στροβόλου στην Κύπρο.

Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Μπάσκετ, Θανάσης Σκουρτόπουλος

Από το 2014 έως το 2016 ήταν στην ομάδα Α.Γ.Ο. Ρεθύμνου - Ρέθυμνο Cretan Kings, ενώ από τον Φεβρουάριο 2017 στον Απόλλωνα Πατρών. Τη σεζόν 2017–2018 ανέλαβε τον Γ.Σ.Λ. Φάρος. Παράλληλα, από το 2014 έως 2017 εργάστηκε σαν βοηθός προπονητή στην Εθνική Ελλάδας Ανδρών στο πλευρό του Φώτη Κατσικάρη και μετά του Κώστα Μίσσα. Το 2018 ανέλαβε πρώτος προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και την οδήγησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2019.

Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Μπάσκετ Ανδρών, Θανάσης Σκουρτόπουλος Eurokinissi Sports

Το 2021 ανέλαβε τις τύχες του Ηρακλή, ενώ το 2022 αποχώρησε από τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος με ρεκόρ 18 νίκες - 5 ήττες. Τον Φεβρουάριο του 2023 πήγε στην πολωνική Αστόρια Μπίντγκοστς, τον Αύγουστο του 2023 ανάλαβε την ηγερία της Εθνικής του Κατάρ, καθώς και το αναπτυξιακά τμήματα των εθνικών ομάδων της χώρας. Τελευταίος του σταθμός, ήταν η πρωταθλήτρια Μογγολίας Khasin Khuleguud xac broncos.

Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Μπάσκετ Ανδρών, Θανάσης Σκουρτόπουλος Eurokinissi Sports

Διαβάστε επίσης