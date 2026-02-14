Βασιλική Ανδρίτσου: «Σε ευχαριστώ που με διάλεξες», λέει για τα γενέθλια της κόρης της

Μία ανάρτηση στο Instagram για τα έβδομα γενέθλια της κόρης της έκανε η Βασιλική Ανδρίτσου. Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο με στιγμές από το παιδί της, στέλνοντας παράλληλα και δημόσια τις ευχές της και εκφράζοντας την αγάπη της. Από τότε που την έφερε στον κόσμο, εξομολογήθηκε, η ευτυχία πρωταγωνιστεί στη ζωή της.

Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Κόρη μου. Σε ευχαριστώ που με διάλεξες. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Δεν σ' αγαπάω απλώς, σε λατρεύω. Χρόνια σου πολλά μαγική Ανθένια. Επτά χρόνια η ευτυχία πάει σύννεφο. Σ' αγαπά πάντα. Η μαμά-μανουλα-μάνα-Βασιλική σου. Νίκο (Συμεωνίδη) πώς τα καταφέραμε έτσι;».

https://www.instagram.com/reel/DUtz8CajMBh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
