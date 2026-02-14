Νέο δανειοδοτικό πρόγραμμα 6,91 δισ. εξετάζει το ΔΝΤ για την Ουκρανία

Στη χαλάρωση συγκεκριμένων όρων που απαιτούνται για ένα νέο δανειοδοτικό πρόγραμμα 6,91 δισεκατομμυρίων ευρώ συμφώνησε το Κίεβο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), όπως έκανε γνωστό η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο.

Η ουκρανική κυβέρνηση αναμένει ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ θα εξετάσει το αναφερόμενο δανειοδοτικό πρόγραμμα στην επόμενη συνεδρίασή του.

Η έγκριση του προγράμματος είναι «μία σημαντική διάσταση και για τη χορήγηση διεθνούς οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία από άλλες πλευρές» συμπεριλαμβανομένου και ενός δανείου 106,80 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.