Galentine’s Day στον ζωολογικό κήπο: Καρδιές από κρέας για τις λιονταρίνες

Οι κόκκινες «καρδιές», φτιαγμένες από κρέας και εμπλουτισμένες με αρώματα και γεύσεις που διεγείρουν το ένστικτο των αιλουροειδών, αποτέλεσαν μια γευστική έκπληξη για το θηλυκό κοπάδι

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μια πρωτότυπη προσέγγιση για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου επέλεξε φέτος ο ζωολογικός κήπος της κομητείας Μιλγουόκι, δίνοντας έμφαση στη φιλία και όχι στον ρομαντισμό. Ο χώρος των λιονταρινών μετατράπηκε σε ένα ξεχωριστό σκηνικό, με θεματικές εκπλήξεις ειδικά σχεδιασμένες για τα ζώα.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου, οι φροντιστές φαίνονται να τοποθετούν στον περίβολο λιχουδιές σε σχήμα καρδιάς. Οι κατακόκκινες «καρδιές», παρασκευασμένες από κρέας και ενισχυμένες με αρώματα που διεγείρουν τις αισθήσεις των αιλουροειδών, αποτέλεσαν μια ευχάριστη έκπληξη για το θηλυκό κοπάδι.

Μία λιονταρίνα ήταν η πρώτη που πλησίασε, εξερεύνησε τον χώρο και δοκίμασε τη λιχουδιά, με τις υπόλοιπες να ακολουθούν. Οι εικόνες τις αποτυπώνουν να τρώνε ήρεμα μαζί, σε μια σπάνια στιγμή χαλάρωσης και ομαδικότητας.

Η δράση ονομάστηκε «Galentine’s Day», εμπνευσμένη από τη γιορτή που τιμά τη γυναικεία φιλία. Όπως ανέφερε ο ζωολογικός κήπος, στόχος ήταν να αναδειχθεί το πνεύμα συντροφικότητας και η δυναμική παρουσία των «κοριτσιών» του πάρκου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων περιβαλλοντικού εμπλουτισμού που εφαρμόζονται για την τόνωση της φυσικής συμπεριφοράς και της πνευματικής ενεργοποίησης των ζώων αυτή τη φορά, με μια γιορτινή πινελιά εμπνευσμένη από τον Βαλεντίνο.

