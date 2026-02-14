Ο Λευκός Οίκος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο – Οι αστείες κάρτες με τα διπλωματικά υπονοούμενα

Με αστείες κάρτες, οι οποίες μετέφεραν διάφορα διπλωματικά υπονοούμενα αλλά και «καρφιά» για την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ, γιορτάζει την ημέρα της γιορτής των ερωτευμένων ο Λευκός Οίκος.

Σε ανάρτηση στο Χ ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μία κάρτα που έχει την εικόνα από την σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος έχει δεμένα μάτια. «Έχεις αιχμαλωτίσει την καρδιά μου», γράφει ο τίτλος της κάρτας.

Σε άλλη κάρτα ο χάρτης που δείχνει την Γροιλανδία έχει τοποθετηθεί σε ένα σχήμα καρδιάς και γράφει: «Ήρθε η ώρα να καθορίσουμε την φύση της ελεύθερης σχέσης μας (situationship).

Παράλληλα σε άλλη κάρτα φιλοξενείται φωτογραφία του γερουσιαστή των Δημοκρατικών, Κρις Βαν Χόλεν με το φερόμενο μέλος εγκληματικής συμμορίας, Κιλμάρ Αμπρέγκο Γκαρσία. «Η αγάπη για εσένα είναι τόσο δυνατή όσο αγαπούν οι Δημοκρατικοί τους παράνομους μετανάστες. Θα πετούσα 1,537 μίλια για να πιω ένα ποτό μαζί σου», γράφει η κάρτα.

Τέλος ο Τραμπ εμφανίζεται σε μία από τις κάρτες να δείχνει την υπογραφή ενός εκτελεστικού διατάγματος που αφορά τον περιορισμό των κοινωνικών επιδομάτων. Ο φάκελος που κρατάει δείχνει τον αριθμό του διατάγματος και δεξιά γράφει: «Γίνε η Βαλεντίνα μου».

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, συνήθως τα αστεία σχόλια του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούνται από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, είτε τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο και του αναπληρωτή διευθυντή επικοινωνίας Κέιλαν Ντορ.

