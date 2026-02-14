Στα χέρια της Αστυνομίας 30χρονος που ανέβαζε βίντεο με επικίνδυνους αυτοσχέδιους αγώνες

Η Αστυνομία εντόπισε έναν 30χρονο άνδρα που δημοσίευε στα social media βίντεο όπου φαινόταν να τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιους αγώνες δρόμου στην Αττική.

Στα βίντεο, ο οδηγός κινούνταν επικίνδυνα, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα και παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή, βάζοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς.

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν το υλικό, ταυτοποίησαν τον 30χρονο και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε παράνομες πράξεις.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε βρέθηκε στην περιοχή του Ωρωπού και κατασχέθηκε, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.