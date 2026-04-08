Πότε αποχαιρετούν οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης - Ποιοι παραμένουν στις επάλξεις

Ένα μικρό διάλειμμα από την απαιτητική και ανταγωνιστική πρωινή ζώνη θα κάνουν οι τηλεαστέρες, με αφορμή το Πάσχα. Κάποιοι εκ των παρουσιαστών θα ετοιμάσουν βαλίτσες για διακοπές, άλλοι όμως θα παραμείνουν στις επάλξεις.

Στον ALPHA, το «Happy Day» θα βρίσκεται στον αέρα και σήμερα, όπως και η εκπομπή «Super Κατερίνα». Τα δύο μαγκαζίνο θα πατήσουν pause από τη Μεγάλη Πέμπτη ενώ θα επιστρέψουν την Τρίτη του Πάσχα.

Στο ίδιο mood θα βρίσκονται και οι παρουσιαστές σε ΑΝΤ1 και STAR. Στο μέτωπο του Αμαρουσίου, ο Παναγιώτης Στάθης και ο Στέφανος Σίσκος στο «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό», θα κρατήσουν συντροφιά μέχρι σήμερα. Από αύριο θα ξεκουραστούν με στόχο να γεμίσουν μπαταρίες.

Στο STAR, τη θέση του «Breakfast@STAR» και της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» θα πάρουν από τη Μεγάλη Πέμπτη παιδικές σειρές. Το πρόγραμμα θα επιστρέψει στη φυσιολογική του ροή την Τρίτη 14 Απριλίου.

Η εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA του Μεγάλου καναλιού θα είναι στον αέρα έως και αύριο. Το «Buongiorno», με τη Φαίη Σκορδά, αποχαιρετά σήμερα και επιστρέφει την Τρίτη του Πάσχα για να κρατήσει παρέα στους τηλεθεατές έως το τέλος της σεζόν.

Στον ΣΚΑΪ οι ενημερωτικές εκπομπές «Σήμερα», «Αταίριαστοι», «Live You», θα είναι on air μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη. Την Παρασκευή τη σκυτάλη θα πάρουν οι «Δεκατιανοί», με το μαγκαζίνο να προβάλλεται και το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα του Πάσχα, οι συνήθεις ύποπτοι, Δημήτρης Οικονόμου και Άκης Παυλόπουλος, Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας, Άρης Πορτοσάλτε και Μαρία Αναστασοπούλου, θα είναι στη θέση τους.

Στο OPEN, μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη, οι εκπομπές «Ώρα Ελλάδος», με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, και «10 Παντού», με τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου, θα είναι πιστοί στο ραντεβού τους. Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» θα προβληθεί και τη Μεγάλη Παρασκευή, ενώ στην κανονική ροή γυρίζουν τη Δευτέρα του Πάσχα.

Novibet
