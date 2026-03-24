Τηλεθέαση: Ποιοι κέρδισαν τη μάχη στην πρωινή ζώνη – Ενημέρωση ή ψυχαγωγία;

Η πρωινή ζώνη χαρακτηρίζεται από σκληρό ανταγωνισμό, με δεκάδες εκπομπές να ρίχνονται στην αρένα. Ποιοι κερδίζουν, όμως, το στοίχημα;

Χθες Δευτέρα, το «Κοινωνία ώρα MEGA» βρέθηκε στο 20,8% του συνόλου και στο 16,6% του δυναμικού κοινού. «Η πρώτη εικόνα» του ΣΚΑΪ έκανε 18,3% στο σύνολο και 14,5% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «Σήμερα», που πήρε το lead in, κατέγραψε 18,6% και 13,9% αντίστοιχα. Η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN κατάφερε να σημειώσει 11,7% στο σύνολο και 8,2% στους τηλεθεατές 18-54. Το μαγκαζίνο «Καλημέρα Ελλάδα», στον ΑΝΤ1, δεν ξεπέρασε το 6,3% του συνόλου και το 4,1% του δυναμικού κοινού. Στην πολύ πρωινή ζώνη, η ψυχαγωγική εκπομπή «Happy Day» του ALPHA κατέγραψε 11,3% και 12%. Αντίστοιχα, η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Νωρίς Νωρίς» έκανε 3,3% και 2,4%.

Στη συνέχεια, δύο κυρίες έδωσαν τη δική τους ψυχαγωγική μάχη. Η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» του MEGA έκανε 11,4% στο σύνολο και 11,5% στους τηλεθεατές 18-54. Η Κατερίνα Καινούργιου, με τη «Super Κατερίνα» στον ALPHA, κράτησε συντροφιά στο 12,1% του συνόλου και στο 11,4% του δυναμικού κοινού. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 άγγιξε το 11,7% του συνόλου και το 9% των τηλεθεατών 18-54. Το «Breakfast@STAR» έκανε 6% στο σύνολο και 6,2% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αταίριαστοι», η ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ, ξεπέρασε στο σύνολο όλες τις ψυχαγωγικές εκπομπές σημειώνοντας 15,7%. Στο δυναμικό κοινό η εκπομπή έκανε 10,3%. Την ίδια ώρα, το «10 Παντού» του OPEN κατέγραψε 11,4% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό.

