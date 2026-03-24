Τηλεθέαση: Ποιοι κέρδισαν τη μάχη στην πρωινή ζώνη – Ενημέρωση ή ψυχαγωγία;

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το πρωί της Δευτέρας;  

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Ποιοι κέρδισαν τη μάχη στην πρωινή ζώνη – Ενημέρωση ή ψυχαγωγία;
Η πρωινή ζώνη χαρακτηρίζεται από σκληρό ανταγωνισμό, με δεκάδες εκπομπές να ρίχνονται στην αρένα. Ποιοι κερδίζουν, όμως, το στοίχημα;

Χθες Δευτέρα, το «Κοινωνία ώρα MEGA» βρέθηκε στο 20,8% του συνόλου και στο 16,6% του δυναμικού κοινού. «Η πρώτη εικόνα» του ΣΚΑΪ έκανε 18,3% στο σύνολο και 14,5% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «Σήμερα», που πήρε το lead in, κατέγραψε 18,6% και 13,9% αντίστοιχα. Η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN κατάφερε να σημειώσει 11,7% στο σύνολο και 8,2% στους τηλεθεατές 18-54. Το μαγκαζίνο «Καλημέρα Ελλάδα», στον ΑΝΤ1, δεν ξεπέρασε το 6,3% του συνόλου και το 4,1% του δυναμικού κοινού. Στην πολύ πρωινή ζώνη, η ψυχαγωγική εκπομπή «Happy Day» του ALPHA κατέγραψε 11,3% και 12%. Αντίστοιχα, η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Νωρίς Νωρίς» έκανε 3,3% και 2,4%.

Στη συνέχεια, δύο κυρίες έδωσαν τη δική τους ψυχαγωγική μάχη. Η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» του MEGA έκανε 11,4% στο σύνολο και 11,5% στους τηλεθεατές 18-54. Η Κατερίνα Καινούργιου, με τη «Super Κατερίνα» στον ALPHA, κράτησε συντροφιά στο 12,1% του συνόλου και στο 11,4% του δυναμικού κοινού. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 άγγιξε το 11,7% του συνόλου και το 9% των τηλεθεατών 18-54. Το «Breakfast@STAR» έκανε 6% στο σύνολο και 6,2% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αταίριαστοι», η ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ, ξεπέρασε στο σύνολο όλες τις ψυχαγωγικές εκπομπές σημειώνοντας 15,7%. Στο δυναμικό κοινό η εκπομπή έκανε 10,3%. Την ίδια ώρα, το «10 Παντού» του OPEN κατέγραψε 11,4% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

13:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Εντός Ύλης -Παναγιώτης Χαρίτος: Εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες -Η πραγματικότητα των Ρομά στην Ελλάδα

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Συνετρίβη drone που προερχόταν από την Ουκρανία

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίψαμε 131 αμερικανικά drones από την αρχή του πολέμου - Πλάνα στη δημοσιότητα

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Ολομέλεια δικηγορικών συλλόγων: «Δίκαιη δίκη σε υποβαθμισμένη αίθουσα δεν μπορεί να υπάρξει»

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε αναμένονται οι πληρωμές για το Fuel Pass 2026: Καταβολή ολόκληρου του διμήνου

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα Half Marathon 9 & 10 Μαΐου - Για να μην πεις: «Έπρεπε να ήμουν και εγώ εκεί!»

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πιο κοντά στην κατασκευή υποβρυχίων και επιφανειακών πλοίων στην Ελλάδα

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Διώξεις για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, «γιος της Επανάστασης» και πρόεδρος του κοινοβουλίου που «πρακτικά ηγείται του Ιράν»

12:36LIFESTYLE

Το νέο βίντεο της Τούνη με τα «επιτεύγματά» της προκαλεί αντιδράσεις - «Έτσι νιώθω που έχω καταφέρει όλα αυτά στα 32 μου»

12:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Καινούργιες ευκαιρίες για 40 οικογένειες και ευάλωτα νοικοκυριά

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαρακάκης για δίκη Τεμπών: Η αίθουσα θα ήταν κατάλληλη για εκδήλωση μπαλέτου παιδιών νηπιαγωγείου

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Εντοπίστηκαν τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού - Τα μέτρα που εφαρμόζονται

12:21ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραν φωτιά» τα στοιχήματα για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος – Οι… εμπιστευτικές πληροφορίες

12:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι αθώος και κακώς κρατείται» υποστηρίζει ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος

12:12ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Καιρός με δύο πρόσωπα την 25η Μαρτίου – Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

12:11LIFESTYLE

Μόνικα Μπελούτσι: Φωτογραφίζεται με την 15χρονη κόρη της, Léonie Cassel για τη Vogue

12:06LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιοι κέρδισαν τη μάχη στην πρωινή ζώνη – Ενημέρωση ή ψυχαγωγία;

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το flyover: Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Η ημερομηνία - στόχος για το τέλος του πολέμου - Συμφωνία Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για διαπραγμάτευση

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε αναμένονται οι πληρωμές για το Fuel Pass 2026: Καταβολή ολόκληρου του διμήνου

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Οι σταθμοί που θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα λόγω εργασιών

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

12:36LIFESTYLE

Το νέο βίντεο της Τούνη με τα «επιτεύγματά» της προκαλεί αντιδράσεις - «Έτσι νιώθω που έχω καταφέρει όλα αυτά στα 32 μου»

08:13ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που πύραυλος αναγκάζει τον Ισραηλινό Πρόεδρο να τρέξει σε καταφύγιο

12:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άρειος Πάγος για δίκη Τεμπών: Αγανακτισμένοι απειλούν τη ζωή δικαστών, κάποιοι είχαν στόχο να καταστεί ανέφικτη η εκδίκαση - Οι εξηγήσεις για την αίθουσα

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Άρχισε να μου λέει ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου και με ρώτησε αν έχω κι εγώ τα ίδια συναισθήματα...»: Η κατάθεση της ανήλικης για την παρενόχληση από τον καθηγητή στην Κόρινθο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες

12:12ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Καιρός με δύο πρόσωπα την 25η Μαρτίου – Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

10:23ΚΟΣΜΟΣ

«Η Ασπίδα του Αχιλλέα προετοιμασία για σύγκρουση με Τουρκία - Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια»: Πώς σχολιάζει ο Τουρκικός τύπος την ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

12:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι αθώος και κακώς κρατείται» υποστηρίζει ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το flyover: Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων

07:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρομά έκανε... live μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού - Πώς τον εντόπισαν οι σωφρονιστικοί

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ιρανικό χτύπημα στο κέντρο του Τελ Αβίβ - Αντικρουόμενες αναφορές περί διαπραγματεύσεων

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία με ΗΠΑ και Ισραήλ - Οι πιθανές παραχωρήσεις

12:11LIFESTYLE

Μόνικα Μπελούτσι: Φωτογραφίζεται με την 15χρονη κόρη της, Léonie Cassel για τη Vogue

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ