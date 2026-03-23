Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό από το πρωί έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής

Μία ακόμη Κυριακή στην τηλεοπτική αρένα και οι πρωτιές, σε όλες τις ζώνες, δεν άλλαξαν χέρια! Κάποιοι παρουσιαστές σημείωσαν υψηλά νούμερα, κάποιοι άλλοι έμειναν «μετεξεταστέοι» στην ύλη της TV!

Στην πρωινή ζώνη, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του ALPHA τερμάτισε στην πρώτη θέση κάνοντας 19,6% στο σύνολο και 16,1% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο του MEGA «Χαμογέλα και πάλι», με τη Σίσσυ Χρηστίδου, κατέγραψε 10,2% στο σύνολο και 11,5% στο δυναμικό κοινό. Οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στο 12,2% του συνόλου και στο 7,4% του δυναμικού κοινού. Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα», στον ΑΝΤ1, κράτησε παρέα στο 7,2% του συνόλου και στο 6,9% των τηλεθεατών 18-54. Το «Ραντεβού το ΣΚ», στο OPEN, έκανε 5,4% και 3% αντίστοιχα.

Στη μεσημεριανή ζώνη, η Ναταλία Γερμανού με το «Καλύτερα δε γίνεται!» του ALPHA έκανε 16,3% στο σύνολο και 13,5% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του MEGA, «Εξελίξεις τώρα», σημείωσε 10,3% και 9,2%. Το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ κατέγραψε μόλις 3,9% και 2,7%.

Τι είδαν οι τηλεθεατές το βράδυ

Το «Survivor» του ΣΚΑΪ τερμάτισε στην πρώτη θέση με 13,3% στο σύνολο και 10,2% στους τηλεθεατές 18-54. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στον ΑΝΤ1, με το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», σημείωσε 12,5% στο σύνολο και 8,8% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του Θανάση Πάτρα, «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα», στο OPEN, σε νέα ημέρα και ώρα, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 4,7% του συνόλου και το 3,7% των τηλεθεατών 18-54. Στην ΕΡΤ1, η σειρά «Το τελευταίο νησί» κατέγραψε 4,1% και 3,6% αντίστοιχα.

Στη late night ζώνη, οι «Πρωταγωνιστές» του ALPHA κράτησαν παρέα στο 11,5% του συνόλου και στο 11,4% του δυναμικού κοινού. Το «The 2night show» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 13,6% και 5,6% αντίστοιχα. Η αθλητική εκπομπή «Monobala» του ΣΚΑΪ έκανε 11% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Grand League» του OPEN έκανε 4% και 3,7%, ενώ η «Super Μπάλα Live» 4,8% και 3%.

Διαβάστε επίσης