Τηλεθέαση-πρωινή ζώνη: Ποιος «έκλεψε» την πρωτιά από την Καινούργιου

Τα πάνω-κάτω ήρθαν στην πρωινή ζώνη της Πέμπτης (19/3), με την Κατερίνα Καινούργιου να αφήνει για λίγο την πρώτη θέση στην τηλεθέαση. Η ενημέρωση και η Φαίη Σκορδά πρωταγωνίστησαν, με τα νούμερα να έχουν ενδιαφέρον.

Χαρακτηριστικά, χθες, οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν στην πρώτη θέση του συνόλου με 13,9%. Στο δυναμικό κοινό, το δίδυμο του ΣΚΑΪ κατέγραψε 4,9%. Στους τηλεθεατές 18-54, κορυφή «έπιασε» η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» του MEGA που έκανε 15,6%. Στο σύνολο, η παρουσιάστρια του Μεγάλου καναλιού κράτησε παρέα στο 12,9%.

Η ενημερωτική εκπομπή «10 Παντού», στο OPEN, σημείωσε 13% στο σύνολο ενώ στο δυναμικό κοινό 5,5%. «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, έκανε 11% στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό κοινό. Το «Breakfast@STAR», αντίστοιχα, κατάφερε να σημειώσει 7,1% στο σύνολο και 6,2% στο δυναμικό κοινό.

Η χθεσινή ημέρα δεν ήταν ιδιαίτερα καλή για τη «Super Κατερίνα». Η Κατερίνα Καινούργιου κατέγραψε, στον ALPHA, 10,2% στο σύνολο και στο δυναμικό κοινό. Ενδιαφέρον θα έχει το τι θα συμβεί, όταν η παρουσιάστρια αποχωρήσει για να γεννήσει το πρώτο της παιδί. Η εκπομπή έχει μετατραπεί σε πρωινή συνήθεια για τους τηλεθεατές και το team της Κατερίνας θα πρέπει να διατηρήσει την εν λόγω επιτυχία.

