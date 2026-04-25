Μικ Τζάγκερ: Έφτασε δύο φορές κοντά στον θάνατο - «Τα χείλη του έγιναν μπλε»

Ο Μικ Τζάγκερ (αριστερά) υπογράφει την επιστολή για την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Μικ Τζάγκερ γλίτωσε τον θάνατο όχι μία, αλλά δύο φορές, σύμφωνα με μια νέα βιογραφία για το θρυλικό συγκρότημα Rolling Stones.

Το 1976, ο frontman του ροκ συγκροτήματος φέρεται να έφτασε στα πρόθυρα της υπερβολική δόση ηρωίνης στο διαμέρισμα του παραγωγού Μάρσαλ Τσες στη Νέα Υόρκη, όπως γράφει ο Μπομπ Σπιτζ στο νέο του βιβλίο, «The Rolling Stones: The Biography».

Ο Τσες ισχυρίζεται στο βιβλίο ότι ο Τζάγκερ τον επισκέφθηκε αργά το βράδυ μετά από ένα άλλο πάρτι, ψάχνοντας να βρει ναρκωτικά. Παρόλο που ο Τσες φέρεται να προσπαθούσε να κόψει τα ναρκωτικά εκείνη την εποχή, λέει ότι μπήκε στη λιμουζίνα του Τζάγκερ και επισκέφθηκε έναν «βουδιστή έμπορο ηρωίνης, τον οποίο ήξερε ότι ήταν στη διάθεση των τοξικομανών της Νέας Υόρκης 24 ώρες το 24ωρο».

Ο Τσες ισχυρίζεται στο βιβλίο ότι αυτός και ο Τζάγκερ, που σήμερα είναι 82 ετών, «μοιράστηκαν ένα γραμμάριο ηρωίνης» και δέκα λεπτά αργότερα, ο Τζάγκερ «έπεσε αναίσθητος στο πάτωμα».

«Ο Μικ ήταν αναίσθητος. Ο Τσες προσπάθησε να τον σηκώσει όρθιο, τον χτύπησε μάλιστα μερικές φορές, αλλά – τίποτα, και σύντομα, τα χείλη του Τζάγκερ άρχισαν να γίνονται μπλε», αναφέρεται στο βιβλίο.

«Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Είχα πανικοβληθεί. Ο Μικ Τζάγκερr θα πέθαινε στο διαμέρισμά μου», ανέφερε ο Τσες, ο οποίος κάλεσε ασθενοφόρο και τηλεφώνησε επίσης στον πρώην πρόεδρο της Atlantic Records, Αχμέτ Ερτεγκιούν. Τελικά ο Τζάγκερ έλαβε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες που κλήθηκαν στο σημείο και άρχισε να αναπνέει ξανά.

Η δεύτερη φορά που ο τραγουδιστής των Rolling Stones γλίτωσε τον θάνατο ήταν το 1984, όταν το συγκρότημα συγκεντρώθηκε στο Άμστερνταμ για να συζητήσει το μέλλον του και να επιλύσει κάποια προβλήματα. Μια νύχτα, ο Τζάγκερ και ο Κιθ Ρίτσαρντς βγήκαν για ποτό και επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τους γύρω στις πέντε το πρωί. Ο τραγουδιστής σήκωσε το τηλέφωνο, κάλεσε στο δωμάτιο του ντράμερ Τσάρλι Γουάτς και φώναξε: «Πού είναι ο ντράμερ μου;»

Είκοσι λεπτά αργότερα, ο Γουάτς, άψογα ντυμένος με ένα κοστούμι άρπαξε χωρίς να πει λέξη τον Τζάγκερ από το γιακά και φώναξε: «Μην με ξαναπείς ποτέ ντράμερ σου!» και «τότε έσπρωξε και χτύπησε τον Μικ με δύναμη στο σαγόνι».

Ο Ρίτσαρντς θυμήθηκε ότι είδε τον Τζάγκερ να πέφτει «πίσω πάνω σε ένα πιάτο με καπνιστό σολομό» και να γλιστρά «επικίνδυνα κατά μήκος του τραπεζιού προς ένα ανοιχτό παράθυρο».

«Απλώς τον άρπαξα από το πόδι και τον έσωσα για να μην πέσει έξω», είπε ο Ρίτσαρντς.