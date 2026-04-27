«Με απάτησες»: Τίτλοι τέλους στην σχέση της Megan Thee Stallion με τον Klay Thompson

Τέλος στην σχέση της έβαλε η ράπερ Megan Thee Stallion με τον επαγγελματία μπασκετμπολίστα του NBA, Klay Thompson, κατηγορώντας τον δημόσια για απιστία και τοξική συμπεριφορά.

Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η 31χρονη ράπερ δεν άφησε περιθώρια για παρερμηνείες σχετικά με το τι συνέβη με τον 36χρονο, πίσω από «κλειστές πόρτες».

«Με απάτησες, με γνώρισες σε όλη σου την οικογένεια… και μετά "φοβήθηκες". Σε στήριξα σε όλα, μέσα από τις απαίσιες εναλλαγές της διάθεσής σου και τη συμπεριφορά σου απέναντί μου κατά τη διάρκεια της σεζόν σου στο μπάσκετ και τώρα δεν ξέρεις αν μπορείς να είσαι "μονογαμικός";», ανέφερε η ράπερ στην ανάρτησή της.

Κλείνοντας έγραψε: «Χρειάζομαι ένα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ διάλειμμα μετά από αυτό… γεια σας».

Παρότι στην ανάρτησή της, δεν κατονόμασε τον αθλητή, η Megan Thee Stallion αργότερα εξέδωσε μια δήλωση στην οποία επιβεβαίωνε τον χωρισμό της με τον Klay Thompson.

«Αποφάσισα να τερματίσω τη σχέση μου με τον Klay», έγραψε σε δήλωση που απέστειλε στην εφημερίδα USA TODAY. «Η εμπιστοσύνη, η πίστη και ο σεβασμός δεν είναι διαπραγματεύσιμα για μένα σε μια σχέση, και όταν αυτές οι αξίες παραβιάζονται, δεν υπάρχει ουσιαστικός δρόμος προς τα εμπρός. Θα αφιερώσω αυτό το διάστημα για να δώσω προτεραιότητα στον εαυτό μου, για να προχωρήσω με ηρεμία και καθαρό μυαλό».

Έως τώρα, ο παίκτης των Dallas Mavericks δεν έχει εκδώσει κάποια δημόσια απάντηση σχετικά με τον χωρισμό του.

Πότε έγινε γνωστή η σχέση της Megan Thee Stallion με τον Klay Thompson

Ο Klay Thompson και η Megan Thee Stallion έκαναν δημόσια τη σχέση τους τον Ιούλιο του 2025, μετά από εβδομάδες φημών που τους ήθελαν να είναι ζευγάρι.

Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση έγινε στις 16 Ιουλίου, στο εναρκτήριο gala του ιδρύματος Pete & Thomas της ράπερ στη Νέα Υόρκη.

«Δεν θα σας πω πώς και δεν θα σας πω πότε, αλλά ήταν σαν ταινία. Είναι ο πιο καλός άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου», είχε δηλώσει η 31χρονη ράπερ στο περιοδικό People εκείνο το βράδυ.

«Είμαι απλά ευγνώμων που είναι εδώ δίπλα μου και νιώθει το ίδιο για μένα», κατέληξε.

Η «πέτρα» του σκανδάλου

«Πέτρα» του σκανδάλου φαίνεται να είναι η καλαθοσφαιρίστρια του WNBA, Lexi Brown.

Ωστόσο, η 31χρονη αθλήτρια με ανάρτησή της στο Instagram ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις πρόσφατες συζητήσεις γύρω από τον χωρισμό του Klay Thompson και της Megan Thee Stallion.

Η γκαρντ του WNBA δήλωσε: «Έχω δει τι λέγεται στο διαδίκτυο για εμένα και θέλω να είμαι σαφής: Τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια και δεν έχω καμία ανάμειξη σε αυτή την κατάσταση».

Η Brown τόνισε επίσης ότι η προσοχή της είναι στραμμένη αλλού. «Αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής και συναρπαστικής νέας σεζόν για μένα και η προσοχή μου είναι πλήρως στραμμένη σε αυτό», πρόσθεσε, υποδηλώνοντας ότι το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στο μπάσκετ.

Η ράπερ συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της

Παρά τις εξελίξεις, η Megan Thee Stallion συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της.

Λίγες ώρες, αφού ανακοίνωσε τον χωρισμό της η 31χρονη ράπερ εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη κατά τη διάρκεια της παράστασής της στο Μπρόντγουεϊ, στο έργο «Moulin Rouge! The Musical», στο Al Hirschfeld Theatre της Νέας Υόρκης.

Οι fans στο πλευρό της Megan Thee Stallion

Την ίδια στιγμή, αρκετοί θαυμαστές έχουν αμφισβητήσει το πώς ο σούτινγκ γκαρντ των Dallas Mavericks μπόρεσε να απατήσει την καλλονή ράπερ.

«Αυτό είναι ένα ιστορικό λάθος. Είσαι σοβαρός;» είπε ο influencer Χασάν Πίκερ. «Klay Thompson, ήταν το καλύτερο πράγμα που σου έχει συμβεί ποτέ στη ζωή σου, φίλε. Πώς είναι δυνατόν; Είχες την Megan Thee Stallion. Αυτό είναι το μοναδικό δαχτυλίδι στο οποίο έπρεπε να δίνεις την προσοχή σου, όχι εκείνο του NBA».