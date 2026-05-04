Ο Τζεφ Μπέζος πουλά την υπερπολυτελή θαλαμηγό του, «Koru», αξίας 500 εκατ. δολαρίων

Ο Τζεφ Μπέζος προχωρά στην πώληση της υπερπολυτελούς θαλαμηγού του «Koru».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας αναζητά διακριτικά αγοραστή για το πλωτό «παλάτι» του, το Koru, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων — επειδή, απλά, είναι υπερβολικά μεγάλο για να το διαχειριστεί.

Το εντυπωσιακό σκάφος συνοδεύεται και από ένα βοηθητικό πλοίο, το Abeona, αξίας περίπου 75 εκατομμυρίων δολαρίων, αν και δεν είναι σαφές αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ετήσιο κόστος λειτουργίας και των δύο φτάνει τα 30 εκατομμύρια δολάρια — ποσό που μπορεί να μην αποτελεί πρόβλημα για τον «άνθρωπο των 250 δισεκατομμυρίων», αλλά σίγουρα περιορίζει τον αριθμό των υποψήφιων αγοραστών.

? Trop grand, trop voyant, il coûte 30 millions de dollars par an en entretien : Jeff Bezos met son incroyable megayacht Koru en vente https://t.co/JxPCVotnDX via @lindependant

Το Koru, το οποίο φέρει στην πλώρη ένα ξύλινο γλυπτό της συζύγου του, Lauren Sánchez Bezos, σε μορφή γοργόνας, φαίνεται πως έχει γίνει πλέον υπερβολικά αναγνωρίσιμο για τον ιδρυτή της Amazon.

Το σκάφος, σύμφωνα με την ίδια πηγή, είναι εξοπλισμένο ακόμη και με κανόνια νερού για αποτροπή πειρατών — αν και πιθανότατα θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα και απέναντι στους παπαράτσι.

Το Koru κατασκευάστηκε με αισθητική που θυμίζει το γιοτ Eos του φίλου του Jeff Bezos και επίσης δισεκατομμυριούχου Barry Diller, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα — κάτι που το καθιστά και ιδιαίτερα δύσχρηστο από πλευράς logistics.

Με μήκος 417 πόδια (περίπου 127 μέτρα), συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ιστιοπλοϊκά γιοτ στον κόσμο. Το Rising Sun του David Geffen είναι ελαφρώς μεγαλύτερο, φτάνοντας τα 453 πόδια — με πηγές να σχολιάζουν σκωπτικά ότι οι δισεκατομμυριούχοι συχνά υποφέρουν από «ναυτική… ανταγωνιστικότητα».

Ωστόσο, το μεγαλύτερο δεν είναι πάντα και καλύτερο. Το 2025, το Koru δεν έλαβε άδεια ελλιμενισμού στο Monaco κατά τη διάρκεια του Grand Prix, ακριβώς λόγω του μεγέθους του.

Αντίστοιχα προβλήματα προέκυψαν και το καλοκαίρι του 2024 στη Venice, κατά τη διάρκεια του γάμου του Bezos με τη Lauren Sánchez Bezos, καθώς το γιοτ δεν μπορούσε να προσεγγίσει τη λιμνοθάλασσα. Παρ’ όλα αυτά, το ζευγάρι διοργάνωσε ένα πολυτελές foam party πάνω στο σκάφος.

Ήδη από το 2023, οι The New York Times είχαν αναφέρει ότι το Koru ήταν υπερβολικά μεγάλο για να ελλιμενιστεί στα Florida Everglades, με αποτέλεσμα να αγκυροβολεί κοντά σε πολύ λιγότερο εντυπωσιακά περιβάλλοντα, όπως δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία.

Jeff Bezos is selling his $500 million megayacht Koru https://t.co/H9y5cdZH9K pic.twitter.com/p9jMXqPLP8

Το σκάφος είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από το 2022, όταν το ναυπηγείο Oceanco στην Ολλανδία έπρεπε να το παραδώσει στον Bezos. Είχε προταθεί μάλιστα η αποσυναρμολόγηση της ιστορικής γέφυρας De Hef στο Rotterdam, ηλικίας τότε 95 ετών, ώστε να μπορέσει να περάσει το τεράστιο σκάφος. Μετά από έντονες αντιδράσεις των κατοίκων, τελικά το γιοτ μεταφέρθηκε χωρίς τα κατάρτια του.

Παρά τα πρακτικά προβλήματα που παρουσιάζει, το Koru παραμένει ένα υπερπολυτελές σκάφος, εξοπλισμένο με πισίνα με γυάλινο πυθμένα, τρία τζακούζι και ελικοδρόμιο. Διαθέτει πλήρωμα 36 ατόμων και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 18 καλεσμένους.

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με το superyacht, φιλοξενώντας κατά καιρούς διάσημους φίλους τους, όπως η Oprah Winfrey, η Kim Kardashian, ο Leonardo DiCaprio, η Katy Perry και ο Usher, μεταξύ άλλων.

