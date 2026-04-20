Γκάφα για την Blue Origin του Τζεφ Μπέζος - Έστειλε δορυφόρο σε λάθος τροχιά

Snapshot Η πρώτη εμπορική αποστολή του πυραύλου New Glenn της Blue Origin απέτυχε να τοποθετήσει σωστά τον δορυφόρο της AST SpaceMobile σε τροχιά.

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε ομαλά και ο προωθητήρας επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη, επιτυχία που έχουν καταφέρει μόνο η Blue Origin και η SpaceX.

Η Blue Origin ανέφερε ότι το ωφέλιμο φορτίο τοποθετήθηκε εκτός της ονομαστικής τροχιάς και αξιολογεί τα αίτια του προβλήματος.

Το κόστος του λάθους θα καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εταιρείας.

Η Blue Origin σχεδιάζει να πραγματοποιεί εκτοξεύσεις κάθε έναν με δύο μήνες φέτος, παρά το εμπόδιο που προέκυψε.

Με αναποδιές συνοδεύτηκε η πρώτη εμπορική αποστολή του πυραύλου New Glenn της Blue Origin, της εταιρίας πυραύλων του Τζεφ Μπέζος, καθώς έστειλε σε λανθασμένη τροχιά τον δορυφόρο του πελάτη AST SpaceMobile.

Η εκτόξευση έγινε ομαλά από τη βάση της εταιρίας στην περιοχή του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ, στη Φλόριντα.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, της τρίτης συνολικά για τον New Glenn, ο τεράστιος προωθητήρας του επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη, ένα κατόρθωμα που μόνο η Blue Origin και η SpaceX του Έλον Μασκ έχουν επιτύχει με πυραύλους τροχιακής πτήσης.

Ωστόσο, η αποστολή αντιμετώπισε αργότερα ένα πρόβλημα. Ένας δορυφόρος που ο πύραυλος μετέφερε σε τροχιά για λογαριασμό της AST SpaceMobile, μιας εταιρείας που κατασκευάζει δίκτυο ευρυζωνικής κινητής τηλεφωνίας στο διάστημα, δεν τοποθετήθηκε σωστά.

Σε μια ανάρτηση στο X, η Blue Origin είπε ότι ο πύραυλος της παρέδωσε τον δορυφόρο της AST σε λανθασμένη θέση στο διάστημα: «Το ωφέλιμο φορτίο τοποθετήθηκε σε μια εκτός ονομαστικής τροχιάς», είπε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι οι ομάδες αξιολογούν τι συνέβη.

Το κόστος αναμένεται να καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό της, ενώ η εταιρεία δήλωσε ότι προβλέπει μια εκτόξευση σε τροχιά κάθε έναν με δύο μήνες φέτος.

Η AST πριν από την εκτόξευση είχε αναφέρει πως ο δορυφόρος της, που ονομάζεται BlueBird 7, θα είναι η μεγαλύτερη συστοιχία επικοινωνιών που έχει αναπτυχθεί ποτέ σε χαμηλή τροχιά της Γης.

Το παραπάτημα εμφανίζεται την ώρα που η Blue Origin προσπαθεί να αυξήσει τον αριθμό των πτήσεων με το New Glenn, προκειμένου να καλύψει το συσσωρευμένο έργο και να αμφισβητήσει πιο αποτελεσματικά την κυρίαρχη θέση της SpaceX στην αγορά εκτοξεύσεων.

Το εμπόδιο υπενθυμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συχνά οι εταιρείες κατασκευής πυραύλων, καθώς προσπαθούν να πραγματοποιούν πιο τακτικά πτήσεις με πολύπλοκα και δαπανηρά μηχανήματα.