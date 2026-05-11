Σαν σήμερα 11 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 330 - Η πόλη του Βυζαντίου που είχε θεμελιώσει το 324 ο Κωνσταντίνος Α' ο Μέγας ως Νέα Ρώμη, μετονομάζεται σε Κωνσταντινούπολη.
  • 1944 - Εκτελούνται από τους Ναζί, οκτώ αντιστασιακοί νέοι 20-30 ετών στη συνοικία Ξηροκρήνης της Θεσσαλονίκης.
  • 1985 - Πυρκαγιά σε γήπεδο ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια αγώνα στο Μπράντφορντ της Αγγλίας έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο 56 φιλάθλων.
  • 1981 - Πεθαίνει σε ηλικία 36 ετών, ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, συνθέτης, κιθαρίστας και ακτιβιστής, Μπομπ Μάρλεϊ. Θεωρείται από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της ρέγκε μουσικής.
  • 1990 - Πεθαίνει σε ηλικία 54 ετών, ένας από τους κορυφαίους λαϊκούς τραγουδιστές, ο Στράτος Διονυσίου.

