Survivor: Οι έρωτες που βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο

Το Survivor του ΣΚΑΪ δεν τραβά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών μόνο για τους στίβους μάχης ή τις κόντρες, αλλά και για τα love stories που δημιουργούνται… σε ένα σκηνικό απομόνωσης.

Έτσι, όταν οι Έλληνες συνάντησαν τους Τούρκους, ο θεός του Έρωτα έκανε την εμφάνισή του και τα βέλη του άρχισαν να χτυπούν κι από τις δύο πλευρές.

Αριάδνη και Bariş

Ο Bariş Murat Yagci έχασε τα λόγια του όταν είδε την Αριάδνη Δημητρέλου. Να θυμίσουμε πως την Αριάδνη είχε προσεγγίσει και ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας με εκείνη να απαντά πως έχει σχέση στην Ελλάδα. Μπορεί ο Bariş να μην έκανε απευθείας την προσέγγισή του αλλά εξομολογήθηκε στον Benzy το ενδιαφέρον του για εκείνη και στη συνέχεια, όταν κέρδισαν το έπαθλο, την πλησίασε, της μίλησε και της χάρισε την μπαντάνα του. Ήξερε όμως πως θα την δει ξανά για τη ρεβάνς, γι’ αυτό και έγραψε ένα ερωτικό γράμμα για εκείνη ζωγραφίζοντας στο πίσω μέρος τις παραλίες τους.

Της το χάρισε στον δεύτερο μεικτό αγώνα επάθλου και εκείνη χαμογελώντας αμήχανα το διάβασε με τη βοήθεια της φίλης της, Μαντίσα. Εκείνος περιμένει την απάντησή της, εκείνη όμως δηλώνει πως δεν θα του απαντήσει ακόμα…

Ο γοητευτικός Bariş, είναι 35 ετών και έχει γεννηθεί στη Σμύρνη. Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία και υπήρξε επαγγελματίας αθλητής μπάσκετ με συμμετοχές σε μεγάλες ομάδες όπως η Εφές Πίλσεν (τωρινή Αναντολού Εφές). Ένας σοβαρός τραυματισμός στον Αχίλλειο τένοντα σταμάτησε απότομα την αθλητική του πορεία.

Σπούδασε Sports Management στο Πανεπιστήμιο Anadolu και μετά τον τραυματισμό του ασχολήθηκε με το μόντελινγκ και την Υποκριτική. Κέρδισε τον τίτλο του Best Photo Model το 2011 και συμμετείχε σε μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες στην Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σερβία, την Κροατία και τη Βραζιλία. Ως ηθοποιός έχει συμμετάσχει σε σειρές όπως οι: Kocamin Ailesi και Kiralik Ask και πρωταγωνίστησε στη σειρά Sosyetik Gelin. To 2020 κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Survivor.

Γιώργος Πολύχρος και Nefise

Ο Γιώργος Πολύχρος έχει παραδεχτεί πως του αρέσει το φλερτ και κατά καιρούς έχει αναφερθεί σε συμπαίκτριές του, σχολιάζοντας την ομορφιά τους. Όταν όμως συνάντησε την Nefise Karatay όλα έσβησαν! Η δυναμική Nefise, που σε προηγούμενο κύκλο του Survivor είχε δηλώσει γοητευμένη από τον Φάνη, έκλεψε την καρδιά του Γιώργου Πολύχρου ο οποίος εκδήλωσε ανοιχτά το ενδιαφέρον του.

Στη δεύτερη συνάντησή τους μέσω του Γιώργου Λιανού, την προσκάλεσε στο έπαθλο-ταξίδι που κέρδισε από τον διαγωνισμό τραγουδιού και εκείνη δέχτηκε. Ο Γιώργος της χάρισε ένα βραχιόλι που έχει φτιάξει και φορούσε και της τραγούδησε «Αν είσαι αγάπη» του Γιάννη Πλούταρχου. Μάλιστα, ανταμείφθηκε με ένα φιλί στο μάγουλο και μια σφιχτή αγκαλιά. Η Nefise δηλώνει πως αρχίζει να ερωτεύεται και μένει να δούμε πως θα αντιδράσουν οι δύο παίκτες αν υπάρξει επόμενη συνάντησή τους στο παιχνίδι…

Η δυναμική Nefise Karatay είναι 26 ετών και αθλήτρια στο άλμα εις μήκος. Η ενασχόλησή της με τον αθλητισμό ξεκίνησε από μικρή ηλικία, ήταν αθλήτρια του συλλόγου της Φενέρμπαχτσέ και έχει εκπροσωπήσει την Τουρκία σε παγκόσμιες διοργανώσεις, αποσπώντας μετάλλια και διακρίσεις. Κέρδισε το Survivor το 2023.

Δημήτρης και Seda

Στην πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος είχε αφήσει κάποια υπονοούμενα χωρίς όμως να μιλήσει ανοιχτά για την παίκτρια της τουρκικής ομάδας που του κέντρισε το ενδιαφέρον.

Στη δεύτερη συνάντηση άρχισε να γίνεται ξεκάθαρο πως ο Έλληνας παίκτης έχει βάλει πλώρη για την Seda Albayrak. Αυτό έγινε πιο ξεκάθαρο στο έπαθλο-πάρτι, όπου οι δύο παίκτες κάθισαν κοντά και ο Δημήτρης φρόντιζε να γεμίζει το πιάτο της. Εκείνη με τη σειρά της τον προσκάλεσε στην Προύσα, τόπο διαμονής της. Ο Δημήτρης αποδέχτηκε την πρόσκληση. Όλο το βράδυ χόρευαν μαζί και, όπως δήλωσε και ο ίδιος, ελπίζει σε μία τρίτη συνάντηση για να χτίσει το τουρκικό παλάτι μαζί της. Αυτό βέβαια θα συμβεί εφόσον η Seda δεν αποχωρήσει γιατί είναι υποψήφια για αυτή την εβδομάδα!

H Seda Albayrak είναι 25 ετών, πρωταθλήτρια στίβου που αγωνίζεται στο άλμα εις μήκος, στα 60 και στα100 μέτρα με εμπόδια. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Προύσα και από μικρή ηλικία εντάχθηκε στον αθλητικό σύλλογο Nilüfer Belediyespor. Ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας εφήβων της Τουρκίας και πλέον εκπροσωπεί τη χώρα της και σε αγώνες της Εθνικής.

Ιωάννα και Can

Είναι εντυπωσιακή παρουσία και δεν περνάει απαρατήρητη, ήταν θέμα χρόνου λοιπόν να γοητεύσει κάποιον παίκτη του Τουρκικού Survivor. Ο Can Berkay Ertemiz έδειξε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος μαζί της, κατά τη διάρκεια του επάθλου που κέρδισαν οι Μπλε. Φρόντισε να κάθεται κοντά της, δίπλα στην Αναστασία, ενώ -όταν σηκώθηκαν από το τραπέζι- χόρευαν συνεχώς μαζί.

Σύντομα ήρθαν και τα πρώτα φιλιά στο μάγουλο και οι ενθουσιώδεις αγκαλιές από μέρους του. Όπως παραδέχτηκε και η Ιωάννα, ο Can χτυπήθηκε από… βέλος του έρωτα. Το κατά πόσο είναι αμοιβαίο θα φανεί σε μία ενδεχόμενο νέα συνάντησή τους!

O Can Berkay Ertemiz σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στην Κωνσταντινούπολη, ασχολήθηκε όμως εντατικά με τον αθλητισμό, κυρίως το μπάσκετ και το τένις. Πλέον, έχει στραφεί στην καλλισθενική και στη yoga με τα οποία ασχολείται επαγγελματικά.

