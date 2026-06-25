MasterChef: Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε - Οι εκπλήξεις και η live ανακοίνωση

Snapshot Ο μεγάλος τελικός του MasterChef 10 προβάλλεται απόψε στις 21:00 στο STAR με τους φιναλίστ Τάσο Παυλίδη και Πάνο Τελάλη.

Η πρώτη δοκιμασία έγινε στη Βαρκελώνη με αντιγραφή πιάτων των chefs Σέρχιο και Χαβιέ Τόρες από το εστιατόριο «Cucina Hermanos Torres».

Ο δεύτερος φιναλίστ θα λάβει χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ, ενώ ο μεγάλος νικητής θα πάρει τρόπαιο και συνολικά 100.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

Ο δέκατος κύκλος του «MasterChef» ολοκληρώνεται, απόψε, στη συχνότητα του STAR. Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχονται, μαζί με έναν ενθουσιώδη εξώστη, τους δύο φιναλίστ, Τάσο Παυλίδη και Πάνο Τελάλη.

Ο τελικός ξεκίνησε από τη Βαρκελώνη με μια απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής, δια χειρός των chefs Σέρχιο και Χαβιέ Τόρες, στο βραβευμένο εστιατόριο με τρία αστέρια Michelin «Cucina Hermanos Torres». Οι chefs έκριναν και βαθμολόγησαν τις προσπάθειες των δύο φιναλίστ.

Στη 2η δοκιμασία, οι φιναλίστ κλήθηκαν να ετοιμάσουν ένα menu degustation πέντε σταδίων, έχοντας δίπλα τους βοηθούς, που επέλεξαν οι ίδιοι. Οι τρεις chef κριτές έκριναν και βαθμολόγησαν τις προσπάθειές τους με καλεσμένους τους νικητές των προηγούμενων ετών του «MasterChef».

Μια μοναδική διαδρομή για τον Τάσο Παυλίδη και τον Πάνο Τελάλη, τους δύο διαγωνιζόμενους που κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό! Απόψε θα δώσουν την τελική μαγειρική τους μάχη για να κατακτήσουν τη νίκη στην κουζίνα του «MasterChef 10», όπου πέρασαν αμέτρητες ώρες αντιμετωπίζοντας απαιτητικές ατομικές και ομαδικές προκλήσεις, ξεπερνώντας δυσκολίες και εξελίσσοντας συνεχώς τις μαγειρικές τους ικανότητες.

Μια ακόμη δοκιμασία απομένει και μια ακόμη καθοριστική βαθμολογία. Η 3η και τελευταία δοκιμασία του μεγάλου τελικού είναι δοκιμασία αντιγραφής με την υπογραφή ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ισπανικής γαστρονομίας, του Chef Paco Morales.

Στο τέλος της βραδιάς θα μάθουμε ποιος από τους δύο θα είναι ο 2ος φιναλίστ που θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ και ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής, που θα κερδίσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το χρηματικό έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!