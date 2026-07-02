Σαν σήμερα 2 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 2 Ιουλίου.
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1778 - Πεθαίνει Ελβετός φιλόσοφος και συγγραφέας Ζαν Ζακ Ρουσσώ.
- 1900 - Λαμβάνει χώρα στη λίμνη Κωνσταντίας η πρώτη πτήση αερόπλοιου, του Zeppelin LZ 1, κοντά στο Φρίντριχσχαφεν της Γερμανίας.
- 1932 - Αποφασίζεται η δοκιμαστική εφαρμογή της θερινής ώρας στην Ελλάδα. Θα ξεκινούσε στις 6 Ιουλίου.
- 1961 - Πεθαίνει ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Αμερικανός συγγραφέας Έρνεστ Χέμινγουεϊ.
- 1976 - Μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, το Βόρειο και το Νότιο Βιετνάμ ενώνονται, δημιουργώντας ένα ενιαίο κράτος με πρωτεύουσα το Ανόι. Ήταν χωρισμένο από το 1954.
- 1994 - Ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Αντρέ Εσκομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους, που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ.
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