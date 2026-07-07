Σαν σήμερα 7 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 7 Ιουλίου.

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Σαν σήμερα 7 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΔ ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΝΔ

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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1456 - Η Ιωάννα της Λωραίνης αθωώνεται από εκκλησιαστικό δικαστήριο στη Ρουέν, 25 χρόνια μετά το θάνατό της στην πυρά ως αιρετική.
  • 1936 - Έρχεται στον κόσμο, στα Ανώγεια της Κρήτης, ο Νίκος Ξυλούρης, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ελληνικής μουσικής και ο σπουδαιότερος πρεσβευτής της κρητικής μουσικής παράδοσης.
  • 1974 - Η Δυτική Γερμανία, που ήταν και διοργανώτρια χώρα, κερδίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
  • 1972 - Εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας.
  • 1974 - Η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
  • 2005 - Τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο, με τρεις εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες, ο απολογισμός.
  • 2019 - Βουλευτικές εκλογές. Επάνοδος της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τα αποτελέσματα: ΝΔ 39,85% (158 έδρες), ΣΥΡΙΖΑ 31,53% των ψήφων ( 86 έδρες), ΚΙΝΑΛ 8,10% (22 έδρες), το ΚΚΕ το 5,30% (15 έδρες), Ελληνική Λύση 3,70% (10 έδρες) και ΜεΡα25 3,44% (9 έδρες), Λοιπά Κόμματα 8,08%.
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