Σαν σήμερα 7 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 7 Ιουλίου.
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1456 - Η Ιωάννα της Λωραίνης αθωώνεται από εκκλησιαστικό δικαστήριο στη Ρουέν, 25 χρόνια μετά το θάνατό της στην πυρά ως αιρετική.
- 1936 - Έρχεται στον κόσμο, στα Ανώγεια της Κρήτης, ο Νίκος Ξυλούρης, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ελληνικής μουσικής και ο σπουδαιότερος πρεσβευτής της κρητικής μουσικής παράδοσης.
- 1974 - Η Δυτική Γερμανία, που ήταν και διοργανώτρια χώρα, κερδίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
- 1972 - Εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας.
- 1974 - Η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
- 2005 - Τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο, με τρεις εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες, ο απολογισμός.
- 2019 - Βουλευτικές εκλογές. Επάνοδος της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τα αποτελέσματα: ΝΔ 39,85% (158 έδρες), ΣΥΡΙΖΑ 31,53% των ψήφων ( 86 έδρες), ΚΙΝΑΛ 8,10% (22 έδρες), το ΚΚΕ το 5,30% (15 έδρες), Ελληνική Λύση 3,70% (10 έδρες) και ΜεΡα25 3,44% (9 έδρες), Λοιπά Κόμματα 8,08%.
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