Θάλεια Ματίκα - Τάσος Ιορδανίδης τα έβαλαν με… ακρίδα στη σκηνή: «Να βάλουμε όλο το Κιλκίς να ψάξει»

Μια ακρίδα εμφανίστηκε πάνω στη σκηνή και προκάλεσε ένα απολαυστικό αυτοσχεδιαστικό διάλειμμα και πολλά γέλια στο κοινό

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Θάλεια Ματίκα - Τάσος Ιορδανίδης τα έβαλαν με… ακρίδα στη σκηνή: «Να βάλουμε όλο το Κιλκίς να ψάξει»
LIFESTYLE
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Μια απρόσμενη «εισβολή» διέκοψε την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», που παρουσίασαν το βράδυ της Τετάρτης στο Κιλκίς ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα.

Πρωταγωνίστρια, αυτή τη φορά, δεν ήταν κάποιος ηθοποιός, αλλά μια... μεγάλη ακρίδα, η οποία εμφανίστηκε πάνω στη σκηνή και προκάλεσε ένα απολαυστικό αυτοσχεδιαστικό διάλειμμα, με το κοινό να ξεσπά σε γέλια.

Το ζευγάρι μοιράστηκε το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας την απρόσμενη εμφάνιση του εντόμου ως μια «guest συμμετοχή» στην παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι».

Ο Τάσος Ιορδανίδης προσπάθησε αρχικά να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ, απευθυνόμενος στην ακρίδα: «Θα χοροπηδήξω κι εγώ, πάμε να χοροπηδήσουμε παρέα. Ποιος χοροπηδάει πιο πέρα;».

Βλέποντας τη Θάλεια Ματίκα εμφανώς ανήσυχη, συνέχισε αστειευόμενος: «Φύγε γιατί είναι ευαίσθητη, είναι από το αστικό κέντρο η κυρία».

Η ακρίδα, όμως, δεν έδειξε διάθεση να αποχωρήσει και με ένα ακόμη άλμα προκάλεσε νέο γύρο γέλιου. «Μην μου το κάνεις αυτό... Ωχ, πού πήγε; Είναι ατίθαση. Όχι αγοράκι μου, εδώ παίζω μόνος μου», είπε ο ηθοποιός, με τη σύζυγό του να τον ρωτά πανικόβλητη «Πού είναι;». Εκείνος απάντησε με χιούμορ: «Δεν ξέρω. Να βάλουμε όλο το Κιλκίς να το ψάξει. Συνέχισε».

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο ξεκαρδιστική όταν κάποιος θεατής φώναξε προς τη Θάλεια Ματίκα ότι η ακρίδα βρισκόταν δίπλα της. Η ηθοποιός πετάχτηκε αμέσως όρθια, φωνάζοντας: «Τι; Χριστός και Παναγία!», ζητώντας πάντως από τον σύζυγό της να μην πειράξει το έντομο.

Στην προσπάθειά του να την παγιδεύσει χρησιμοποιώντας ένα ποτήρι από τα σκηνικά, ο Τάσος Ιορδανίδης κατάφερε να λερώσει τον καναπέ της παράστασης, με τη Θάλεια Ματίκα να τον πειράζει λέγοντας: «Άχρηστος ρε... Γέμισε το κρεβάτι».

Ο ηθοποιός απάντησε επίσης με χιούμορ: «Ναι, αλλά είμαι αποτελεσματικός. Το θέμα είναι πώς θα το αναποδογυρίσουμε. Εδώ οι άνθρωποι θα το έπιαναν από τα μουστάκια. Γίναμε ρεζίλι στην Κεντρική Μακεδονία».

Όταν τελικά το απρόοπτο έλαβε τέλος, η Θάλεια Ματίκα σχολίασε σκωπτικά: «Τάσο; Πάλεψες με τα τέρατα, ρε», με τον ηθοποιό να ανταπαντά: «Με πιρούνι, ρε! Ούτε ο Δαδακαρίδης στον "Ηρακλή Μαινόμενο". Πες ότι είναι μέρος της παράστασης... και είναι AI».

Το κοινό παρακολουθούσε όλη τη σκηνή ξεσπώντας συνεχώς σε γέλια, μετατρέποντας το απρόοπτο σε μία από τις πιο απολαυστικές στιγμές της βραδιάς.

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