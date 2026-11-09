Νένα Χρονοπούλου: Έκλεισε 16 χρόνια γάμου με τον Τάσο Μητρόπουλο - Η συγκινητική ανάρτησή της

Snapshot Η Νένα Χρονοπούλου και ο Τάσος Μητρόπουλος γιόρτασαν 16 χρόνια γάμου στις 8 Νοεμβρίου με μια ιδιωτική τελετή χωρίς συγγενείς.

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στο Κορωνήσι, στο Τολό Αργολίδας, με λίγους καλεσμένους που ήταν φίλοι και συνεργάτες.

Η Νένα Χρονοπούλου τόνισε ότι ο γάμος είναι προσωπική στιγμή και πρέπει να οργανώνεται σύμφωνα με τις επιθυμίες του ζευγαριού. Snapshot powered by AI

16 χρόνια έγγαμου βίου συμπλήρωσαν την Κυριακή 8 Νοεμβρίου η Νένα Χρονοπούλου και ο Τάσος Μητρόπουλος, με την ηθοποιό να γιορτάζει την επέτειό τους δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους και κάνοντας μια ιδιαίτερη αναδρομή στην τελετή.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 8 Νοεμβρίου, στο Κορωνήσι, στο Τολό Αργολίδας, επιλέγοντας να μοιραστεί αυτή τη σημαντική στιγμή με έναν πολύ μικρό κύκλο ανθρώπων. Όπως αποκάλυψε η Νένα Χρονοπούλου στην ανάρτησή της, στους καλεσμένους δεν περιλαμβάνονταν συγγενείς, καθώς οι δυο τους ήθελαν να ζήσουν τον γάμο ακριβώς όπως τον είχαν φανταστεί.

«Σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια... Ακριβώς την ίδια ώρα... Στις 16:30», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ποιοι βρέθηκαν κοντά τους εκείνη την ημέρα. Ανάμεσά τους ήταν ο ιερέας και ο διάκος της τελετής, ο κουμπάρος τους, φίλοι του ζευγαριού, καθώς και οι άνθρωποι που είχαν αναλάβει την εμφάνισή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον φωτογράφο Δημήτρη Ντελή, ο οποίος έχει φύγει πρόσφατα από τη ζωή.

https://www.instagram.com/p/DffIv11jsNk/

«Κανένας συγγενής» - Το μήνυμα της Νένας Χρονοπούλου

Η ηθοποιός εξήγησε στην ανάρτησή της ότι η επιλογή να μην προσκληθούν συγγενείς ήταν συνειδητή, τονίζοντας πως ο γάμος είναι μια προσωπική στιγμή που κάθε ζευγάρι έχει δικαίωμα να οργανώσει με βάση τις δικές του επιθυμίες.

«Το γάμο σου πρέπει να αποφασίζεις εσύ και μόνον εσύ πώς θέλεις να τον ζήσεις», σημείωσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι άνθρωποι που πραγματικά χαίρονται με τη χαρά σου οφείλουν να σέβονται τις προσωπικές σου ανάγκες.

Κλείνοντας, η Νένα Χρονοπούλου ευχήθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους υγεία, αγάπη και ανθρώπους που τους αποδέχονται για αυτό που πραγματικά είναι.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο, ενώ η ηθοποιός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον σχεδιαστή Βασίλειο Κωστέτσο για το νυφικό της, αλλά και για τα κοστούμια του Τάσου Μητρόπουλου και του γιου τους. Όπως αποκάλυψε, χρειάστηκαν μόλις τέσσερις ημέρες και δύο πρόβες για να δημιουργηθούν τα ρούχα από την αρχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια... Ακριβώς την ίδια ώρα... Στις 16:30’Καλεσμένοι μόνο όσοι ήταν απαραίτητοι για την τελετή.Δηλαδή, ο Πάτερ Μιχάλης , ο τότε διάκος και νυν ιερέας Ιωάννης, οι άνθρωποι που είχαν τις βάρκες που μας πήγαν εκεί, ο φίλος του Τάσου ο Kiriakos Dourekas (ο οποίος φαίνεται και στη φωτογραφία πίσω μας στη βάρκα), ο κουμπάρος μας Antonis Agapiou, η φίλη και κομμώτρια μου Victoria Brass, η φίλη και Make Up Artist Ntina Makri και ο εξαίρετος φίλος που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας ο φωτογράφος Δημήτρης Ντελής. Στο Κορωνήσι στο Τολό Αργολίδος, καθόλου τυχαία η ημερομηνία που επιλέξαμε 8 Νοεμβρίου, στη γιορτή των Αρχαγγέλων ! Ναι καλά καταλάβατε, κανένας συγγενής...

Γιατί τελικά αυτός που θέλει να είσαι καλά, φροντίζει να μη σου δημιουργεί άγχος και μάλιστα σε μία από τις ομορφότερες ημέρες της ζωής σου. Το γάμο σου πρέπει να αποφασίζεις εσύ και μόνον εσύ πως θέλεις να τον ζήσεις. Γιατί αυτός που χαίρεται με τη χαρά σου οφείλει να σέβεται την προσωπική σου ανάγκη, το δικό σου «επιθυμώ»... Και έως εδώ για να μην πλατιάζουμε.

Χρόνια πολλά σε όλους σας, να έχετε υγεία πνευματική, ψυχική και σωματική. Να αγαπάτε και να σας αγαπούν, να έχετε δίπλα σας πλούσιους σε συναισθήματα και καλοσύνη ανθρώπους γεμάτους εν συναίσθηση και ευγένεια.

Να σας αγαπούν γι’ αυτό που είστε και όχι γι’ αυτό που θέλουν να γίνεται για εκείνους !

ΥΓ. Χιλιάδες ευχαριστώ στο μοναδικό @vassilioskostetsos για το υπέροχο νυφικό μου και τα κοστούμια του Τάσου και του Χρηστάκου. Χρειάστηκε μόνο τέσσερις ημέρες, χρόνος ρεκόρ για να τα ράψει από το μηδέν, μαζί με δύο πρόβες ! Γιατί ή είσαι ταλέντο ή δεν είσαι... Και ο Βασίλειος ήταν, είναι και θα είναι εξαιρετικό ταλέντο και άνθρωπος επίσης!»

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