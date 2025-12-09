Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέντσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέντσι

Όλο λάδι λάδι κι από τηγανίτα τίποτα. Ο «Φραπές» που έλεγε ότι θα πάει στην εξεταστική με «φορτωτή» και θα κάνει πολύ κόσμο να χάσει τον ύπνο του το έστριψε το νόμισμα. Διπλά και τριπλά τόλουπ. «Δεν θα κάψω κανέναν με την κατάθεσή μου στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε ο Γιώργος Ξυλούρης στο STAR και συνέχισε: «Ούτε φωτιά κρατώ να κάψω κανέναν, ούτε κάρβουνα έχω μαζί μου». Όποτε την Πέμπτη που θα πάει στην εξεταστική μην περιμένετε αποκαλύψεις. Όλοι λάδι θα βγούνε στο τέλος.

Το top 10 του Μαρινάκη για την ελευθερία του Τύπου

Η ανασκόπηση της χρονιάς ως προς το θέμα της ελευθερίας του Τύπου και των επιθέσεων κατά δημοσιογράφων μάλλον έχει "νικητή", όπως προκύπτει απο τα παραδείγματα, του top 10 – που έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την αποπομπή του (πρώην πλέον) διευθυντή της Αυγής εξ αιτίας άρθρου που δεν… απηχούσε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα top 10 όπου οι θέσεις καλύπτονται από επιθέσεις πολιτικών που κινούνται στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς κατά δημοσιογράφων και τα οποία μάλλον δεν έχουν δει και διάφορες ΜΚΟ που κατά καιρούς βάζουν στο στόχαστρο τη χώρα.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων όπως για παράδειγμα αυτή κατά του Σταμάτη Ζαχαρού, του Παναγιώτη Ρηγόπουλου στην Πάτρα, του Μάνου Βουλαρίνου και άλλων, με τους πολιτικούς της αριστεράς να έχουν την τιμητική τους στο ρόλο των ... επιτιθέμενων. Παρέπεμψε στις εκθέσεις της Κομισιόν που αναγνωρίζει πρόοδο για την Ελλάδα στο κράτος δικαίου και λένε άλλα από αυτά που λένε διάφορες ΜΚΟ- τις οποίες πάντως κάλεσε να μην ακούν τους διάφορους, εν Ελλάδι, φιδέμπορους.

Οι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα

Γράφεται εντόνως ότι ο πρόεδρος Ανδρουλάκης αναζητά «πιστούς» προεδρικούς για να τους κατεβάσει υποψηφίους στην Αρκαδία μπας και κοντύνει τον παλιόφιλό του τον Οδυσσέα. Βλέπετε ο Κωνσταντινόπουλος είναι ο Νο1 εχθρός του προέδρου και ίσως ο μοναδικός που τον αμφισβητεί σταθερά εδώ και χρόνια παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πολύ καλοί φίλοι στο παρελθόν. Η κόντρα των δύο αντρών κορυφώθηκε στις εκλογές του 2023 όταν ο Ανδρουλάκης αποφάσισε να ρίξει στη μάχη της Αρκαδίας τον Βαγγέλη Γιαννακούρα που δεν τον ήθελε ο Κωνσταντινόπουλος. Από τότε ράγισε το γυαλί και δεν ξανακολλάει. Τώρα ο πρόεδρος Νίκος ψάχνει ακόμα πιο ισχυρό παίκτη για να κατεβάσει απέναντι στον Οδυσσέα που δύσκολα θα μπορούσε να χάσει στις εκλογές. Ψάχνει κάποιον δικό του λένε οι κακές γλώσσες. «Σγαρλάει» που λένε και στην Αρκαδική ντοπιολαλιά... Κάποιος να είναι του ΤΕΕ ρε παιδί μου, μηχανικός. Άλλωστε στις θέσεις κλειδιά ο Νίκος χρησιμοποιεί πάντα πολιτικούς μηχανικούς από το επαγγελματικό του συνάφι...

Το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη

Το «σοκ δημοκρατίας» στον ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο μεγάλο που οδήγησαν σε παραίτηση τον μέχρι χθες διευθυντή της Αυγής Σπύρο Σουρμελίδη επειδή δεν άρεσε στον Φάμελλο το πρωτοσέλιδο... Απίστευτα πράγματα. Η κομματική καθοδήγα που έχει τόσους μήνες απλήρωτους τους εργαζόμενους δημοσιογράφους, μετά τις χαρούμενες στιγμές στον εξώστη του Παλλάς, βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και αποδρομή. Η αριστερή λογοκρισία στα καλύτερά της.

Υπουργοί αυτοθαυμάζονται στο Τwitter

Αυτό που οι υπουργοί της ΝΔ ευχαριστούν ο ένας τον άλλον από το Χ (πρώην Twitter) πρέπει να το κοιτάξουν άμεσα. Διάβαζα χθες μια ανάρτηση του Αδώνιδος Γεωργιάδη που ευχαριστούσε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τις εφόδους της αστυνομίας σε νυχτερινά μαγαζιά που συχνάζουν ανήλικοι. Τον ευχαριστούσε δηλαδή για το αυτονόητο! Έλα Χριστέ κι Απόστολε. Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει και αυτοθαυμάζονται παρά το γεγονός ότι ο «μεγάλος» έχει πει ένα εκατομμύριο φορές να αποφεύγουν φαινόμενα αλαζονείας και να είναι σεμνοί.

Τα χαρτζιλίκια του Μαγειρία

Ο περήφανος δεξιός αγρότης Χρήστος Μαγειρίαςαπάντησε στην ερώτηση «πόσες φορές σας χάρισε λεφτά η μαμά σας και ποια πόσα;»:

-03/05/23 5.150€

-05/05/23 237.000€

-30/10/23 21.000€

-5/12/23 38.450€

-27/12/23 4.000€

-30/04/24 7.200€

-5/05/24 8.000€

-2/05/24 43.600€

-5/07/24 18.990€

-1/03/25 86.000€

Σύνολο: 469.390 ευρώ

Με τα χαρτζιλίκια της μαμάς τα φέρνανε βόλτα ο Χρήστος και η Πόπη. Ημιέφηβοι... Πού να κάνουν δικό τους νοικοκυριό με την ακρίβεια Μητσοτάκη;

Ολυμπιακές χορηγίες

Στα 25 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται σε βάθος τριετίας οι χορηγίες προς την Ολυμπιακή Επιτροπή από 8 μεγάλους εθνικούς χορηγούς που έχουν μέχρι στιγμής συμφωνήσει να τη στηρίξουν μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται η ΔΕΗ, ο Όμιλος AKTOR, η Cosmote, η Stoiximan και η Alpha Bank. Στόχος της Eπιτροπής είναι να φτάσει τους 10 μεγάλους εθνικούς χορηγούς και το συνολικό ύψος των χορηγιών να «αγγίξει», αν όχι να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ.

Το deal Prodea – Παπαλέκα και η ενίσχυση της ρευστότητας

Ενα τριπλό, στρατηγικό deal με τον όμιλο Παπαλέκα Λίγο έκλεισε η Prodea Investme nts που αναδιατάσσει σημεία του χαρτοφυλακίου της. Το πακέτο περιλαμβάνει την παραίτηση μεγάλου ελληνικού χαρτοφυλακίου αξίας 676 εκατ. ευρώ, την πώληση του 30% του Πύργου Πειραιά και την αποεπένδυση από ένα ιταλικό γραφειακό asset,κινήσεις που φέρνουν σημαντική ρευστότητα στο ταμείο της εταιρείας. Κάτω από την καθοδήγηση των Κρις Παπαχριστοφόρου και Άρη Καρυτινού, η Prodea δηλώνει ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό: να μειώσει δανειακή έκθεση και να επανεπενδύσει σε τομείς με πιο σταθερό cash flow, όπως η φιλοξενία και τα logistics. Με απλά λόγια, το dealαπελευθερώνει κεφάλαια για αποπληρωμές δανείων και για νέες ευκαιρίες που υπόσχονται καλύτερη λειτουργική αποδοτικότητα και προβλέψιμα έσοδα. Για τον όμιλο Παπαλέκα και το Yoda Group, η συμφωνία αποτελεί ευκαιρία ενίσχυσης του πυρήνα του ενεργητικού — τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, με στόχο μακροχρόνια απόδοση και μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Η κίνηση δείχνει πως ιδιωτικοί επενδυτές συνεχίζουν να βλέπουν αξία σε επιλεγμένα ακίνητα, ιδίως όταν αυτά μπορούν να αναβαθμιστούν ή να αξιοποιηθούν με νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Τέλος στο «κλειστό επάγγελμα» των ΜΚΟ



Μπορεί σε μεγάλο βαθμό να έχει μπει τάξη στον τρόπο λειτουργίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, όμως μέχρι σήμερα οι ΜΚΟ μπορούσαν να αναλαμβάνουν με απ' ευθείας αναθέσεις σημαντικά έργα για τη διευκόλυνση, υποδοχή, σίτιση και ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων.

Οπως πληροφορούνται οι «Κομισάριοι», στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση που ετοιμάζει ο Θάνος Πλεύρης αναμένεται να συμπεριληφθεί διάταξη που θα βάζει τέλος στο... κλειστό επάγγελμα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Στο εξής όλα τα έργα - όπως μεταφράσεις, διερμηνείες και άλλα- που θεωρούνται προγραμματικές συμφωνίες δεν θα ανατίθενται αλλά θα αποδίδονται έπειτα από διαγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες θα έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και άλλοι φορείς, όπως διεθνείς οργανισμοί ακόμη και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν τις απαιτούμενες υποδομές. Με απλά λόγια, το κλειστό επάγγελμα των ΜΚΟ ανοίγει και οι απ' ευθείας αναθέσεις έργων στον τομέα της μετανάστευσης οδεύουν προς τερματισμό...

Η «κόκκινη κάρτα» του Μυτιληναίου στην Κομισιόν

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ξαναβγάζει κόκκινη προειδοποίηση για την Ευρώπη αυτή τη φορά μέσα από ανάρτηση στο LinkedIn, όπου επικαλείται και τα σχόλια του διευθύνοντος της JP Morgan, Jamie Dimon. Ο επιχειρηματίας δεν κρύβει την απογοήτευσή του για τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα τα ευρωπαϊκά όργανα: μιλά για κενά στη δομή και στην ευθύνη της διοίκησης, και για μια γραφειοκρατία που, κατά την άποψή του, έχει απομακρυνθεί από τον πολίτη. Ο Μυτιληναίος ξεκαθαρίζει πως η κριτική του είναι ακριβώς επειδή πιστεύει σε μια λειτουργική, συνεκτική Ευρώπη, μια Ευρώπη που να υπηρετεί πραγματικά τα συμφέροντα των πολιτών της και όχι τις εσωτερικές της εγγραφές.Στην ίδια ανάρτηση υποστηρίζει ότι τα λόγια του συναντούν «ώτα μη ακουόντων» και ελπίζει ότι, αν ειπωθούν από κορυφαία διεθνή στελέχη όπως ο JamieDimon, ίσως αποκτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα και απήχηση. Το μήνυμα είναι σαφές και απλό: η Ευρώπη χρειάζεται ανανέωση στη διακυβέρνηση και αυξημένη λογοδοσία όχι ως αντίθεση στην Ένωση, αλλά ως προσπάθεια να λειτουργήσει καλύτερα για όσους την αποτελούν. Με την οικονομική και γεωπολιτική ατζέντα να πυκνώνει, η κριτική αυτή επιστρέφει στο τραπέζι συζητήσεων και τώρα πια συνοδεύεται από διεθνή φωνή που μπορεί να την κάνει δύσκολο να αγνοηθεί.

Brain Regain και από τις ΗΠΑ

Αν πριν από 10 χρόνια συζητάγαμε για Έλληνες που ζουν στις ΗΠΑ και επιστρέφουν για να δουλέψουν στην Ελλάδα, μάλλον θα βάζαμε τα γέλια. Τώρα όχι μόνο το συζητάμε σοβαρά, αλλά στη σχετική εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας στη Νέα Υόρκη περίπου 1.500 Έλληνες από ΗΠΑ και Καναδά βολιδοσκόπησαν τη δυνατότητα επιστροφής τους. Βέβαια οι εκδηλώσεις αυτές είναι win win τόσο για τους Έλληνες που θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα, όσο και για τις -οριακά απελπισμένες - επιχειρήσεις που αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη. Δύο σε ένα, νοικοκυρε μένα.

Τέλος εποχής στην Entersoftone, παραιτήθηκε ο Κυριαζής, νέος πρόεδρος ο Κοτζαμανίδης

Το τέλος μιας εποχής για την εγχώρια αγορά επιχειρηματικού λογισμικού σηματοδοτεί η παραίτηση του Αντώνη Κυριαζή από τη θέση του προέδρου της Entersoftone. Χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αντώνης Κοτζαμανίδης. Η αποχώρ ηση του κ. Κυριαζή, εξέχουσας μορφής της ελληνικής τεχνολογικής σκηνής, λαμβάνει χώρα σε κρίσιμο χρονικό σημείο για τον νεοσχηματισμένο όμιλο, ο οποίος στοχεύει στην εδραίωση της θέσης του και στην επιτάχυνση της διείσδυσής του σε επιχειρήσεις που υλοποιούν ψηφιακό μετασχηματισμό. Η διοικητική αναδιάταξη αποσκοπεί στην ενοποίηση στρατηγικών πρωτοβουλιών και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής συνοχής καθώς η αγορά μετασχηματίζεται ταχύτερα.

Στο Λευκό Οίκο ο Αλέξανδρος Εξάρχου – Συναντήσεις με ανώτατους αμερικανούς αξιωματοχους

Το βράδυ της Κυριακής στο Kennedy Center, σε μια εκδήλωση όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία τίμησαν διακεκριμένους Αμερικανούς καλλιτέχνες, ξεχώρισαν ανάμεσα στο επίσημο κοινό δύο Έλληνες: ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου. Η εμφάνισή τους στην τελετή που έκλεισε ένα τριήμερο εκδηλώσεων δεν πέρασε απαρατήρητη και, σύμφωνα με αναλυτές, στέλνει σαφές μήνυμα για τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στις πρόσφατες ενεργειακές συνεργασίες με την Ελλάδα. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι ο κ. Εξάρχου είχε χθες σειρά επαφών στον Λευκό Οίκο με υψηλόβαθμους αμερικανούς αξιωμ ατούχους, συναντήσεις που, όπως υπογραμμίζουν διπλωματικές πηγές, δεν είναι συνηθισμένες για Έλληνα επιχειρηματία. Η πρόσκληση σε αυτό το επίπεδο δείχνει ότι το ζήτημα δεν είναι απλώς εμπορικό, αλλά και γεωπολιτικό και η Ουάσινγκτον φαίνεται να βλέπει στην Ελλάδα έναν αξιόπιστο εταίρο για την προώθηση ενεργειακών διαδρόμων προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη.