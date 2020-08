Οδοντίατροι «νέας γενιάς» στην Κύπρο: Αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών

Παρακολούθησε τη διαδραστική διαδικτυακή παρουσίαση στις 2 Σεπτεμβρίου 2020 και μάθε περισσότερα για τις Σχολές και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει.

Περιζήτητο είναι πλέον το μοναδικό τμήμα Οδοντιατρικής που λειτουργεί στην Κύπρο, καθώς το επίπεδο των σπουδών που παρέχει στους φοιτητές του ανεβαίνει διαρκώς φυσικά και πρόκειται για το τμήμα Οδοντιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC) Η Κύπρος άλλωστε τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί ένας από τους ασφαλέστερους και φιλικότερους φοιτητικούς προορισμούς της ΕΕ, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι διεθνείς φοιτητές, τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες να επιλέγουν την Κύπρο για ανώτατες σπουδές.

Το τμήμα Οδοντιατρικής του EUC παρέχει στους φοιτητές του ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, που έχει βασιστεί στα υψηλότερα ευρωπαϊκά και βορειοαμερικανικά πρότυπα οδοντιατρικής εκπαίδευσης. Πρωταρχική θέση σε αυτό κατέχει η πλήρης και ορθή εκπαίδευση του φοιτητή, που πραγματοποιείται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων καθηγητών και με τη συνδρομή της τεχνολογίας: Προηγμένα εργαστήρια προσομοίωσης, καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, έμπειροι και καταξιωμένοι καθηγητές συνδυάζονται με μία μοναδική δυνατότητα κλινικής πρακτικής, καθώς οι φοιτητές εξασκούνται στην Οδοντιατρική Κλινική του EUC, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη.

Υπερσύγχρονη τεχνολογία για τους μελλοντικούς οδοντιάτρους

Κατά τη διδασκαλία, οι φοιτητές της Οδοντιατρικής του EUC έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν με τη χρήση phantoms, ειδικών ανδρείκελων δηλαδή, που προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε συνδυασμό και με την εξελιγμένη τεχνολογία CAD/CAM, που επιτρέπει μέσω υπολογιστικών συστημάτων την κατά το δυνατόν καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη σχεδίαση της οδοντιατρικής θεραπείας. Στο EUC οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα μάθησης μέσω του συστήματος αυτού, γεγονός που τους επιτρέπει να έχουν ακόμα πιο θεωρητική και παράλληλα κλινική εκπαίδευση.

Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό, ότι κατά την εκπαίδευσή τους οι φοιτητές της Οδοντιατρικής έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν virtual reality technology με τρία μηχανήματα MOOG Simodont, που βρίσκονται στη διάθεσή τους. Τα μηχανήματα αυτά βασίζονται στην λεγόμενη «τεχνολογία αφής», που είναι ό,τι πιο σύγχρονο στον τομέα αυτό και η οποία στοχεύει στην προσομοίωση της αίσθησης της αφής με διάφορους μηχανισμούς. Αυτό σημαίνει πως οι φοιτητές μέσω των συγκεκριμένων μηχανημάτων κατέχουν μια πλήρη εμπειρία προσομοίωσης και εκπαίδευσης υψηλής πιστότητας.

Διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο Οδοντιατρικής

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, που κάνει το πτυχίο Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ακόμα πιο περιζήτητο, είναι το γεγονός πως είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και οι απόφοιτοι μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους (General Dental Practioner) σε περισσότερες από 32 χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, το Τμήμα Οδοντιατρικής είναι μέλος της Ένωσης για την Οδοντιατρική Εκπαίδευση της Ευρώπης (Association for Dental Education in Europe - ADEE), γεγονός που επιτρέπει στους καθηγητές και στους φοιτητές να ενημερώνονται και να παρακολουθούν διαρκώς τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της Οδοντιατρικής. Το Bachelor of Dental Surgery βασίζεται ως προς τη δομή του, στο «2009 Update of the Profile and Competences for the Graduating European Dentist» που έχει εγκριθεί από τo Council of European Dentists και έχει επικαιροποιηθεί το 2017 από την ADEE. Επομένως για τους αποφοίτους οδοντιατρικής του EUC ανοίγεται «πεδίον δόξης λαμπρόν» για μια καριέρα οδοντιάτρου με τη δική τους ιδιωτική κλινική, είτε για εργασία σε ιδιωτικά ή δημόσια νοσοκομεία και κοινοτικές κλινικές. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα ειδίκευσης σε τομείς όπως η Ορθοδοντική, η Παιδοδοντιατρική, η Οδοντική χειρουργική και η Περιοδοντολογία.

Το τμήμα Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κερδίζει ολοένα και περισσότερο τις προτιμήσεις των επίδοξων οδοντιάτρων, τόσο από την Κύπρο και την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες όπως Γερμανία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία και άλλες. Ο συνδυασμός υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων με το υψηλής ποιότητας πρόγραμμα σπουδών και των σπουδών με την αγορά εργασίας, λόγω της οδοντιατρικής κλινικής που διαθέτει, το κατατάσσουν όλο και υψηλότερα στις προτιμήσεις φοιτητών που θέλουν πραγματικά να σπουδάσουν και να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, χωρίς φραγμούς και περιορισμούς.

