Δυναμική καμπάνια επικοινωνίας της νέας υπηρεσίας HP Instant Ink

Το πλάνο επικοινωνίας οργάνωσε και υλοποίησε η Communication Effect

Η HP Hellas προχώρησε σε ολοκληρωμένη καμπάνια επικοινωνίας που αφορά στην εισαγωγή στην ελληνική αγορά της υπηρεσίας HP Instant Ink.

Η προβολή της συνδρομητικής υπηρεσίας HP Instant Ink αποτυπώνεται μέσα από 360 επικοινωνία η οποία περιλαμβάνει παρουσία σε τηλεοπτικές εκπομπές, αναφορές σε ραδιοφωνικούς σταθμούς καθώς και ενέργειες PR & Social Media, όπως virtual press briefing, δελτία τύπου, native αρθρογραφία και συνεργασία με γνωστούς influencers και YouTubers. Ετσι λοιπόν συνεργάστηκε με την Βενετία Καμάρα, τη Δανάη Μπάρκα, την Ελιαννα Χρυσικοπούλου, τους Traction, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου, τη Δέσποινα Καμπούρη, τους Techit Serious και τη My Life is Maria και μέσα από τα δικά τους μάτια έδειξε τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη από αυτή την μοναδική υπηρεσία.

Η καμπάνια προβάλει την καινοτομία και τα προνόμια του HP Instant Ink, όπως την εξοικονόμηση έως και 70% στα έξοδα μελάνης, την ευκολία και την ευελιξία στη χρήση, το κόστος των πακέτων που ξεκινά από 0,99€ το μήνα και την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων δοχείων εύκολα και χωρίς κόστος.