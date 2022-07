Συνέντευξη Marco Lavazza: Στη Lavazza έχουμε ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και στο όνομά μας

Στο πλαίσιο του Wimbledon συναντήσαμε τον Αντιπρόεδρο του Ομίλου Lavazza, ο οποίος μας μίλησε για την ευθύνη της εταιρίας απέναντι στο περιβάλλον, για το Wimbledon και τη γνώμη του για τον φρέντο καπουτσίνο ή εσπρέσο που πίνουμε στην Ελλάδα.

Το εύηχο λόγω του διάσημου brand καφέ επώνυμό του, Lavazza σε προϊδεάζει για το θέμα της συζήτησης. Ο Aντιπρόεδρος και Ηead του Sports τμήματος του Ομίλου Lavazza, Marco Lavazza έχει τον καφέ στο αίμα του και ως διάδοχος της διάσημης οικογένειας έχει μεγάλη ευθύνη απέναντι στην εταιρία που ίδρυσε ο Luigi Lavazza το 1895. Η καινοτομία είναι μια λέξη που «φοριέται» αρκετά στον ιταλικό κολοσσό του καφέ, κάτι που έρχεται να δέσει τέλεια με την σχέση καφέ και αθλητισμού και συγκεκριμένα με το τένις.

Η ιταλική φινέτσα δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα τόσο ιστορικό τουρνουά όπως το Wimbledon, πόσο μάλλον στην επέτειο 100 χρόνων από τη δημιουργία του ιστορικού Centre Court του βρετανικού Grand Slam. Η Lavazza ως επίσημη χορηγός καφέ του Wimbledon ήταν εκεί και εμείς είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Marco Lavazza για αρκετά από τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τον κόσμο του καφέ.

Στο Flagship Store της Lavazza στο Λονδίνο: Marco Lavazza (Co-Vice President of Lavazza Group) - Pietro Mazzà, (Regional Director UK & Nordics and General Manager Lavazza UK) – Giuseppe Lavazza (Co-Vice President of Lavazza Group)

-Ποια είναι η ευθύνη της Lavazza απέναντι στο περιβάλλον;

Είναι κλειδί για την επιτυχία της εταιρίας. Η κουλτούρα μας δεν είναι μόνο να ασχολούμαστε με τον καφέ, αλλά να βλέπουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Να δείχνουμε σε όσους συναναστρεφόμαστε και μας εμπιστεύονται ποια είναι και τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και τα προβλήματά της. Έχουμε και κοινωνική ευθύνη επομένως.

-Είναι κάτι που γινόταν ανέκαθεν στη Lavazza;

Είναι στο DNA του Ομίλου να περνάμε από γενιά σε γενιά αυτή την ευαισθησία για το περιβάλλον. Ο πατέρας μου μου έμαθε αυτή την ανησυχία γνωρίζοντας ότι όταν θα ωριμάσω ο κόσμος και η πραγματικότητα θα είναι εντελώς διαφορετικοί σε σχέση με όσα έζησε εκείνος. Το ίδιο έχω σκοπό να κάνω και στα παιδιά μου. Η ζωή που ζούμε τώρα θα είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με αυτή που θα βρουν μπροστά τους οι δύο γιοι μου που είναι γεννημένοι το 2007 και το 2016. Πρέπει να κοιτάζεις στο παρελθόν και να μεταφράζεις τη γνώση σου στο μέλλον.

-Υπάρχει κάτι από αυτή την εποχή που μπορεί να λειτουργήσει πιο ευεργετικά για το περιβάλλον σε σχέση με τις παλιότερες γενιές;

Για την ώρα μπορώ να πω ότι με φοβίζει πραγματικά το ότι μπορεί τα παιδιά μου και επόμενες γενιές να ζήσουν έναν πόλεμο στην Ευρώπη κάτι που δεν έγινε στη δική μου περίπτωση.

Σίγουρα οι καιροί που ζούμε μας έμαθαν πολλά πράγματα που θα αποδειχτούν καλύτερα για το μέλλον. Ο μικρός μου γιος για παράδειγμα βίωσε την πανδημία στα τέσσερα του χρόνια και έμαθε να ζει με την ιατρική μάσκα και να βάζει πάντα αντισηπτικό. Είναι στο αίμα του πλέον η υγεία και η παραπάνω προσοχή, σε αντίθεση με όλους εμάς που αν θέλουμε να υπερβάλλουμε δεν είχαμε πρόβλημα ακόμα και να ξαπλώσουμε στο δρόμο.

Οι μοντέρνοι καιροί μας διδάσκουν διαφορετικά όσα είχαμε μάθει, ή μάλλον όσα δεν είχαμε μάθει μικροί.







-Νιώθεις ότι η Lavazza λειτουργεί διαφορετικά από τις υπόλοιπες μεγάλες εταιρίες; Ότι παρά το μεγάλο μέγεθος του Ομίλου επικρατεί το Οικογενειακό κλίμα;

Σίγουρα η κουλτούρα της Lavazza με κάνει να νιώθω περήφανος που την εκπροσωπώ αλλά ταυτόχρονα ότι έχω τεράστια ευθύνη απέναντι στο όνομα και την παράδοση που έχει δημιουργήσει. Ξέρεις ότι πάντα οι αποφάσεις που παίρνεις επηρεάζουν πολλές οικογένειες στον κόσμο. Επομένως είναι τεράστια ευθύνη.

Όταν έχεις μεγαλώσει προσπαθώντας να κάνεις το σωστό αισθάνεσαι πολλές φορές μόνος για το δρόμο που έχεις επιλέξει. Η Lavazza έχει το δικό της τρόπο να διαδίδει την κουλτούρα της και είναι περήφανη για αυτό. Δεν υποχρεώνει κανέναν να μάθει τις αρετές και την ιστορία της, απλώς «πουλάει» τη δική της εκδοχή. Δεν σημαίνει ποτέ ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά είμαστε περήφανοι που έχουμε αξίες και διαφορετικές ιδέες. Κυρίως μας αρέσει να κάνουμε το καλύτερο καθημερινά για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη όλο και περισσότερων ανθρώπων.

Ο πατέρας μου ήξερε σχεδόν τους πάντες που δούλευαν στην εταιρία, για μας είναι διαφορετικό καθώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τους χιλιάδες συνεργάτες μας. Πρέπει να έχεις πάντα σεβασμό στην οικογένεια, στους συνεργάτες σου και στην κοινωνία που δραστηριοποιείσαι.

-Επομένως έχετε και ευθύνη στη Lavazza απέναντι στην παράδοση που έχετε δημιουργήσει…

Ακριβώς αυτό. Στην περίπτωση της Lavazza δεν «πουλάς» απλώς ένα προϊόν, «πουλάς» ένα όνομα με ιστορία από το 1895. Και είναι τεράστια διαφορά. Είναι το δικό μας όνομα κιόλας επομένως έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη και ευαισθησία απέναντί του.

Η Lavazza ένα από τα μεγάλα καλά που έχει πετύχει με τη δράση της τόσα χρόνια είναι ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μιλώντας στον κόσμο όσο πιο απλά γίνεται. Υπάρχει αυτό που λέμε «KISS Αpproach» (δηλ. Keep it simple and stupid). Δεν ασχολούμαστε με πυρηνική φυσική για αυτό και παραμένουμε ταπεινοί στις δημιουργίες και σε αυτό που προσφέρουμε. Ο καφές μπορεί να μην έχει όρια, πάντα όμως έχει τον χαρακτήρα που του δίνουμε όλοι οι άνθρωποι ξεχωριστά.

-Και τι έχει να πει ο Marco Lavazza για τη συνήθεια των Ελλήνων να πίνουν φρέντο εσπρέσο ή φρέντο καπουτσίνο;

Ο καφές είναι πραγματικά ένα υποκειμενικό προϊόν όσον αφορά τις μορφές του για αυτό και ο καθένας τον καταναλώνει όπως ακριβώς ο ίδιος επιθυμεί. Στην Ιταλία για παράδειγμα έχουμε λατρεία για εσπρέσο ή μόκα αλλά σύντομα είδαμε ότι μπορούμε να το εξελίξουμε και το απόλυτο παράδειγμα είναι ο Instant Coffee που σήμερα καμαρώνουμε. Μετά από τόσα χρόνια ιστορίας μπορούμε να μιλήσουμε για όλες τις ανάγκες και παραλλαγές του καφέ, για αυτό και μας εμπιστεύεται ο κόσμος.

Όσον αφορά την άποψή μου για τον φρέντο καπουτσίνο ή τον φρέντο εσπρέσο, το ότι έχω το όνομα δεν σημαίνει ότι μπορώ να κρίνω και το αν είναι σωστό ή λάθος. Ως Ιταλός μπορώ να τσακωθώ για την κέτσαπ στην πίτσα αλλά για τον καφέ είναι κάτι που δεν μπορώ γιατί πολύ απλά δεν έχει όρια και μπορεί να πάρει άπειρες μορφές. Θα μπορούσα να προτείνω έχοντας τη γνώση για τον καφέ, όχι να δείξω. Μπορώ να σου πω με βάση το είδος καφέ που πήρες με τι ταιριάζει αλλά από εκεί και πέρα είναι δικό σου θέμα πώς θα τον διαχειριστείς.

-Πώς έγινε η μετάβαση των Βρετανών να τοποθετήσουν τον καφέ στις συνήθειες τους βλέποντας Wimbledon από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι προτιμούν το τσάι;

Τους αρέσει σίγουρα το τσάι χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν τους αρέσει ο καφές. Σίγουρα ήταν δύσκολο στην αρχή της συνεργασίας μας με το Wimbledon το 2011 να πλασάρουμε τον καφέ της Lavazza ως το τέλειο ρόφημα για να παρακολουθήσεις έναν αγώνα τένις, αλλά το μυστικό ήταν ότι δεν επιβάλλαμε κάτι. Δεν αντιμετωπίσαμε το Wimbledon σαν σπόνσορες αλλά σαν συνεργάτες με αποτέλεσμα να δοθεί χρόνος και στις δυο πλευρές να συνηθίσουν η μία την άλλη. Στο μοναδικό Grand Slam τουρνουά που πρέπει να τηρείται η παράδοση, (π.χ. οι λευκές στολές των παικτών) με το πέρασμα των χρόνων έγινε και η Lavazza μέρος της παράδοσης. Πλέον ο καφές έχει ανοίξει άλλους ορίζοντες για τους Βρετανούς και για αυτό έχει γίνει κομμάτι της παράδοσής τους. Δεν ήρθε να αντικαταστήσει το τσάι αλλά ένα «όχημα» που τους οδηγεί σε ξεχωριστή απόλαυση ενός τόσο σημαντικού τουρνουά όπως το Wimbledon.