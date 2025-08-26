Red Bull Gym Clash: Η παγκόσμια «μάχη» που ανεβάζει το fitness σε άλλο επίπεδο!

Μια εμπειρία που συνδυάζει θέαμα, αδρεναλίνη και ομαδικότητα

Red Bull Gym Clash: Η παγκόσμια «μάχη» που ανεβάζει το fitness σε άλλο επίπεδο!
Participant performs during the Red Bull Gym Clash at EGP Arena in Baku, Azerbaijan on May 25, 2025. // Elmir Kerimov / Red Bull Content Pool // SI202505310811 // Usage for editorial use only //
Η Ελλάδα γίνεται φέτος το επίκεντρο της παγκόσμιας fitness κοινότητας συμμετέχοντας στο Red Bull Gym Clash, την «εκρηκτική» διοργάνωση που φέρνει τα γυμναστήρια όλου του κόσμου αντιμέτωπα για την πρωτιά. Παράλληλα, η Αθήνα θα φιλοξενήσει στον ιστορικό χώρο του Ζαππείου τον Παγκόσμιο Τελικό, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και θα αναδείξει το καλύτερο γυμναστήριο στον πλανήτη!

Winners
1st, 2nd, 3rd and 4th place teams at Red Bull Gym Clash 2025 in Miami, Florida, USA on July 12, 2025. // Ivan Lanz / Red Bull Content Pool // SI202507140043 // Usage for editorial use only //www.redbullmediahouse.com

Μια εμπειρία που συνδυάζει θέαμα, αδρεναλίνη και ομαδικότητα

Το Red Bull Gym Clash δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός. Είναι ένα explosive fitness show με ομάδες των 4 ατόμων (2 άνδρες και 2 γυναίκες) που εκπροσωπούν το γυμναστήριό τους και τη χώρα τους, σε τέσσερις δοκιμασίες που "τεστάρουν" αντοχή, δύναμη, συντονισμό και συνεργασία.

Οι θεατές θα απολαύσουν από κοντά ακραίες επιδόσεις, στρατηγική, ρυθμό και πάθος, σε ένα event που συνδυάζει τον αθλητισμό με την ενέργεια της μουσικής, του θεάματος και του κοινού.

Παρούσα στον Εθνικό Τελικό και Εθνικό Προκριματικό θα είναι και η αθλήτρια του HYROX και των αγώνων με εμπόδια (Obstacle Course Racing – OCR), Ida Mathilde Steensgaard, που έχει συμμετάσχει και στο σχεδιασμό των workouts του Red Bull Gym Clash. Η ίδια θα βρεθεί στην Αθήνα για να γνωρίσει τους αθλητές και να ζήσει από κοντά την εμπειρία του πιο εκρηκτικού fitness clash.

Participants
Participants perform during the Red Bull Gym Clash 2025 in Tashkent, Uzbekistan on June 28, 2025. // Train Production / Red Bull Content Pool // SI202506300409 // Usage for editorial use only //www.redbullmediahouse.com

Πώς μπορείς να συμμετέχεις στον Εθνικό Προκριματικό

*Κάθε γυμναστήριο διαλέγει 4 αθλητές/τριες (2 άνδρες & 2 γυναίκες), άνω των 18 ετών και τουλάχιστον 6 μήνες μέλη του

*Η ομάδα δηλώνει συμμετοχή στο www.redbull.com

*Μετά την εγγραφή λαμβάνει το email επιβεβαίωσης

Οι κορυφαίες ομάδες από τον Εθνικό Προκριματικό, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στο Action Fitness Studio,
θα περάσουν στον Εθνικό Τελικό της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, που θα λάβει χώρα στο A2Z The Fitness Lab. Από εκεί, η καλύτερη ομάδα θα βρεθεί στο World Final, εκπροσωπώντας την Ελλάδα! Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι η 1η Σεπτεμβρίου.

Winners
Winners pose for a portrait at Red Bull Gym Clash, EGP Arena, Azerbaijan, May 25, 2025. // Elmir Kerimov / Red Bull Content Pool // SI202505310829 // Usage for editorial use only //www.redbullmediahouse.com

Η Ελλάδα στον χάρτη του παγκόσμιου fitness

Φέτος, την πρώτη χρονιά της διοργάνωσης του Red Bull Gym Clash, που στόχο έχει να γίνει θεσμός, η Ελλάδα όχι μόνο συμμετέχει ενεργά με τον Εθνικό Προκριματικό και τον Εθνικό Τελικό, αλλά φιλοξενεί τον Οκτώβριο και τον Παγκόσμιο Τελικό, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Το Ζάππειο, με την κλασική αρχιτεκτονική και τη μεγάλη ιστορική του σημασία, γίνεται το απόλυτο field που ενώνει το παρελθόν και το μέλλον του αθλητισμού, με το functional fitness στο επίκεντρο.

Μια διοργάνωση αυτού του βεληνεκούς αποτελεί ισχυρή αναγνώριση για τη δυναμικά ανερχόμενη fitness σκηνή της χώρας και δημιουργεί έναν νέο θεσμό στον χώρο του well-being και του αθλητισμού.

Δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι για κάθε gym lover

Το Red Bull Gym Clash είναι σχεδιασμένο ώστε να αντιπροσωπεύει την καθημερινότητα κάθε ανθρώπου που γυμνάζεται. Δεν απαιτείται να είσαι πρωταθλητής, το μόνο που χρειάζεται είναι να σε απασχολεί η εξέλιξή σου, η πειθαρχία και η συνεργασία μέσα στην ομάδα.

Ακόμα και αν δεν συμμετέχεις στη διοργάνωση, έλα και ζήσε την ένταση από κοντά στηρίζοντας τους αθλητές σε μια εκρηκτική μάχη αντοχής, δύναμης και ομαδικού πνεύματος!

