Η Dialectica Στηρίζει Έμπρακτα τη Νέα Γενιά

Η Dialectica, η εταιρεία τεχνολογίας με ηγετική θέση στον κλάδο παροχής επιχειρηματικής πληροφόρησης, η οποία φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια λειτουργίας με περισσότερους από 1,400 εργαζομένους και παρουσία σε τρεις ηπείρους, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα οργανισμού που δίνει χώρο στις φρέσκιες ιδέες αποτελώντας πηγή έμπνευσης και εκπαίδευσης για νέες και νέους κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Συγκεκριμένα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με τον οργανισμό The Tipping Point, η Dialectica υλοποίησε την πρωτοβουλία Unexplored Futures, δίνοντας την ευκαιρία σε 1,000 μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Ελλάδα να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τη σύγχρονη αγορά εργασίας, να εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον μιας πολυεθνικής ταχύτατα αναπτυσσόμενης εταιρείας και να εμπνευστούν από επαγγελματίες που έχουν ήδη χαράξει τη δική τους επαγγελματική πορεία. Ως μέντορες συμμετείχαν 26 εργαζόμενοι της Dialectica, καλύπτοντας οκτώ σχολεία, από το Ηράκλειο Κρήτης και τον Πειραιά, έως και τη Δράμα.

Επιπλέον, τον Ιούλιο η Dialectica διοργάνωσε σε συνεργασία με το WE LEAD, το NextGen Leaders: Business & Tech Skills Week. Η εβδομάδα περιελάμβανε επτά ομιλίες από στελέχη της Dialectica, εμβαθύνοντας στην προετοιμασία του βιογραφικού και τα βασικά συστατικά μιας επιτυχημένης συνέντευξης, τη δημιουργία του προσωπικού brand, την καλλιέργεια πελατοκεντρικού τρόπου σκέψης και την εξοικείωση με την εμπορική στρατηγική, και φυσικά, τις βέλτιστες πρακτικές για τους τρόπους ηγεσίας ομάδων τεχνολογίας σε ταχέως αναπτυσσόμενα περιβάλλοντα. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 300 με το κοινό να παραμένει ‘ενεργό’ καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Τέλος, η Dialectica, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι η επένδυση στο ταλέντο που υπάρχει στην Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της, άνοιξε τον Ιούλιο τα γραφεία της στον πύργο του Πειραιά για πρακτική άσκηση σε φοιτητές και φοιτήτριες που εξερευνούν τα πρώτα τους επαγγελματικά μονοπάτια. Για έναν μήνα, παρακολούθησαν ένα δομημένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης το οποίο έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τις δεξιότητες που χρειάζονται στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, να εργαστούν πάνω σε projects υπό την καθοδήγηση στελεχών της Dialectica, και να εμπνευστούν από ανθρώπους της εταιρείας μέσα από διαδραστικά masterclasses.

Με τον μέσο όρο ηλικίας των ανθρώπων της να μην ξεπερνά τα 27 έτη, η Dialectica συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας αποτύπωμα σε διεθνή κλίμακα, δίνοντας παράλληλα ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα γενιά, και επενδύοντας στρατηγικά στις νέες ιδέες και τις πολύτιμες δεξιότητες που επαναπροσδιορίζουν το εργασιακό περιβάλλον.

Όλες οι θέσεις εργασίας της εταιρείας, είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Dialectica: https://www.dialectica.io/careers.