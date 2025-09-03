Η κάλυψη FTTH της United Fiber ξεπέρασε τα 710.000 σπίτια και επιχειρήσεις

Η United Fiber υλοποιεί το σχέδιό της με γεωγραφική στόχευση και επενδυτική ταχύτητα

Η κάλυψη FTTH της United Fiber ξεπέρασε τα 710.000 σπίτια και επιχειρήσεις
H United Fiber (UF), 100% θυγατρική της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην οποία ανήκει και η Nova, συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια το στρατηγικό της σχέδιο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθεκτικού και υψηλής ταχύτητας δικτύου οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH), με στόχο να ενισχύσει καθοριστικά τη μετάβαση της Ελλάδας στην κοινωνία του Gigabit και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 710.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν πλέον πρόσβαση στο ιδιόκτητο FTTH δίκτυο της United Fiber, επιταχύνοντας την επίτευξη του επόμενου ορόσημου της εταιρείας, για περισσότερα από 830.000 σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025.

Η United Fiber υλοποιεί το σχέδιό της με γεωγραφική στόχευση και επενδυτική ταχύτητα, επιτυγχάνοντας σημαντική πρόοδο σε στρατηγικές περιοχές ανά την Ελλάδα:

  • Στην Αττική, δύνανται να συνδεθούν πάνω από 450.000 σπίτια, εκ των οποίων το 63% (285.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.
  • Στην Πελοπόννησο, περισσότερα από 70.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν συνδεθεί, εκ των οποίων το 50% (35.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.
  • Στη Θεσσαλία, η κάλυψη φτάνει τους 45.000 καταναλωτές, εκ των οποίων το 63% (28.700) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.
  • Στη Θεσσαλονίκη, το δίκτυο της United Fiber καλύπτει πάνω από 103.000 σπίτια και επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 77% (80.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.
  • Στην Κρήτη, με έμφαση στο Ηράκλειο, περισσότεροι από 42.000 καταναλωτές έχουν πρόσβαση στο δίκτυο, εκ των οποίων το 45% (19.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.

Οι διαρκείς επενδύσεις της United Fiber για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών (FTTH) συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξάλειψη των ψηφιακών ανισοτήτων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών οικονομιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από ταχύτατες, αξιόπιστες και πράσινες υποδομές νέας γενιάς.

Μέσω της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου ύψους €2 δισ. της United Group για την Ελλάδα έως το 2027, όπου πάνω από €1 δισ. έχει ήδη επενδυθεί, η United Fiber, δρώντας ως καταλύτης για τη μετάβαση της Ελλάδας προς ένα βιώσιμο και τεχνολογικά εξελιγμένο αναπτυξιακό μοντέλο, συμβάλλει αποφασιστικά στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ανάκαμψη και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας, έναν από τους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας 2030.

Ο Γιώργος Αγγελούσης, CEO της United Fiber, σημείωσε: «Η δημιουργία υποδομών νέας γενιάς είναι μια στρατηγική επιλογή για το μέλλον της χώρας. Είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε ενεργά στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας, ήδη προσφέροντας πρόσβαση στο δίκτυο οπτικών ινών σε περισσότερα από 710.000 σπίτια και επιχειρήσεις. Με στοχευμένες, μεγάλης κλίμακας επενδύσεις και απόλυτη δέσμευση στην ταχεία και άρτια υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου, δίνουμε ώθηση στη μετάβαση της χώρας στην κοινωνία του Gigabit, μεταβαίνοντας από την παρωχημένη τεχνολογία χαλκού στην οπτική ίνα (FTTH)».

