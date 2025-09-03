COSMOTE TELEKOM: Επεκτείνει τη συνεργασία της με την Globalstar στο «ΝΕΜΕΑ»

-Νέα επίγεια υποδομή για  τη συστοιχία δορυφόρων τρίτης γενιάς C‑3 της Globalstar -Ολοκληρωμένες υπηρεσίες teleport-as-a-service από την COSMOTE TELEKOM

Newsbomb

COSMOTE TELEKOM: Επεκτείνει τη συνεργασία της με την Globalstar στο «ΝΕΜΕΑ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Globalstar, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους δορυφορικών υποδομών και τεχνολογιών παγκοσμίως, επεκτείνει τη συνεργασία της με την COSMOTE TELEKOM, διπλασιάζοντας τη χωρητικότητα του δορυφορικού της σταθμού στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κέντρου Δορυφορικών Επικοινωνιών της COSMOTE TELEKOM στη Νεμέα. Η νέα εγκατάσταση περιλαμβάνει τρεις επιπλέον δορυφορικές κεραίες και σχετική υποδομή επίγειου σταθμού, στο πλαίσιο της ανάπτυξης συστοιχίας δορυφόρων τρίτης γενιάς C‑3 της Globalstar. Το έργο της Νεμέας εντάσσεται σε ένα διεθνές πρόγραμμα ανάπτυξης επίγειων σταθμών, σε κομβικά γεωγραφικά σημεία ανά τον κόσμο.

Για τις ανάγκες του έργου, η COSMOTE TELEKOM έχει αναλάβει την προετοιμασία των υποδομών για την ενσωμάτωση του εξειδικευμένου εξοπλισμού της Globalstar στο Δορυφορικό της Κέντρο στη Νεμέα. Με δορυφορικές υποδομές τελευταίας τεχνολογίας και υψηλή τεχνογνωσία, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες teleport-as-a-service, διασφαλίζει την αδιάλειπτη διασύνδεση μεταξύ δορυφόρων και εδάφους και προσφέρει 24x7 τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών ξεκίνησε το 2020, με την κατασκευή των τριών πρώτων κεραιών του επίγειου σταθμού στην Νεμέα. Η επιλογή της Νεμέας βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην προνομιακή γεωγραφική της θέση, τις ιδανικές καιρικές συνθήκες και τις αξιόπιστες υποδομές, που εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα, απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία των δορυφορικών επικοινωνιών.

Ο L. Barbee Ponder, General Counsel & Vice President of Regulatory Affairs, Globalstar, δήλωσε: «Η Ελλάδα και η Νεμέα αποτελούν κρίσιμο κόμβο για την υλοποίηση της νέας μας υποδομής στην Ευρώπη. Οι νέες μας κεραίες, θα επικοινωνούν με το πλέον προηγμένο σύστημα δορυφορικών υπηρεσιών. Ευχαριστούμε την COSMOTE TELEKOM για την άψογη συνεργασία, την τεχνική υποστήριξη και την ευελιξία της.»

Ο Γιώργος Τσώνης, Chief Technology Officer Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εμπιστοσύνη που δείχνει η Globalstar στην COSMOTE TELEKOM για την επέκταση των δορυφορικών της υποδομών στην Ευρώπη. Η διεύρυνση της συνεργασίας μας ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη δορυφορικών επικοινωνιών και επιβεβαιώνει τον ρόλο μας ως στρατηγικού εταίρου για κορυφαίους δορυφορικούς παρόχους.»

###

Περισσότερες πληροφορίες για τα Κέντρα Δορυφορικών Επικοινωνιών της COSMOTE TELEKOM

Η COSMOTE TELEKOM παρέχει δορυφορικές υπηρεσίες μέσω των Κέντρων Δορυφορικών Επικοινωνιών «ΝΕΜΕΑ» και «ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ», τα οποία διασυνδέονται με διεθνή σημεία παρουσίας (PoP) και συμπεριλαμβάνονται στους σημαντικότερους δορυφορικούς σταθμούς (satellite teleports) στην Ευρώπη. Η παροχή των υπηρεσιών είναι αδιάλειπτη, μέσω υποδομών τεχνολογίας αιχμής και υπό 24ωρη επίβλεψη από προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Globalstar

Η Globalstar δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να συνδέονται, να μεταδίδουν και να επικοινωνούν πιο έξυπνα μέσω αξιόπιστων δορυφορικών και επίγειων υπηρεσιών συνδεσιμότητας, ως διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακής υποδομής. Η Globalstar προσφέρει ασφαλή μετάδοση δεδομένων μέσω του δορυφορικού αστερισμού χαμηλής τροχιάς («LEO»), καθώς και προϊόντα νέας γενιάς εξοπλισμού και λογισμικού για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και τους πομπούς GPS SPOT. Οι επίγειες ασύρματες υπηρεσίες της Globalstar περιλαμβάνουν αδειοδοτημένο φάσμα, τις ζώνες 53 και n53, για ευέλικτη, πλήρως αδειοδοτημένη συνδεσιμότητα σε ιδιωτικά δίκτυα, καθώς και το XCOM RAN, το οποίο βελτιστοποιεί τα ιδιωτικά δίκτυα αυξάνοντας την αποδοτικότητά τους. Περισσότερες πληροφορίες: www.globalstar.com.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα «κολλητά» ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ κι οι ιδιαιτερότητες του προγράμματος

13:45ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Παγκόσμιος Νότος ενώνεται καθώς δύει η «Συλλογική Δύση»

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες - Με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση στο σημείο

13:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων: Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας

13:32ΑΠΟΨΕΙΣ

Η πράσινη μετάβαση αποτελεί μονόδρομο για τις ΜμΕ

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Έκαψε ζωντανή τη γυναίκα του επειδή ήταν «πολύ μελαχρινή»

13:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Telluride: Η υποδοχή του κοινού στη «Βουγονία» του Λάνθιμου ήταν ενθουσιώδης

13:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Χρηματοδότηση 681.551 ευρώ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός φυσητήρας εκβράστηκε νεκρός στη Σάμο - Δείτε εικόνες

13:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω» - Ο διάλογος Καμμένου με τη μαφία της Κρήτης

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Ο Έλληνας αλιέας που δέχτηκε πυροβολισμούς από Τούρκους περιγράφει στο Newsbomb τις δραματικές στιγμές

13:01ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΤΖΟΚΕΡ: Σε κατάστημα ΟΠΑΠ στις Αχαρνές το «χρυσό» δελτίο που κερδίζει 2.000.000 ευρώ

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη «πεθαίνει»: Οι δημογραφικές πιέσεις και το οικονομικό χάος που προκαλούν στη «γηραιά ήπειρο»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη Σκοτεινή Ύλη: Νέα θεωρία υποστηρίζει ότι το σύμπαν είναι 27 δισεκατομμυρίων ετών

12:55ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η COSMOTE TELEKOM επεκτείνει τη συνεργασία της με την Globalstar στο Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών «ΝΕΜΕΑ»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «baby mukbang» και γιατί προκαλεί «φρενίτιδα» στο TikTok - H nomnomtiana από την Κίνα

12:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Συναυλία με Νίκο Πορτοκάλογλου και Γιάννη Κότσιρα - Είσοδος ελεύθερη

12:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ στη League Phase - Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων

12:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση: Εγκαταλείπει το καλώδιο η Κύπρος – «Μη βιώσιμο» λέει ο υπουργός Οικονομικών

12:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Κρήτη: Προσπάθησε να πατήσει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο για να γλιτώσει τη σύλληψη – Το τέλος της «Οικογένειας των ναρκωτικών »

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Έκαψε ζωντανή τη γυναίκα του επειδή ήταν «πολύ μελαχρινή»

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

08:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

12:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Κρήτη: Προσπάθησε να πατήσει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο για να γλιτώσει τη σύλληψη – Το τέλος της «Οικογένειας των ναρκωτικών »

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή στα στενά της Μυκόνου ανάμεσα σε αστυνομικούς και Ιταλούς τουρίστες (βίντεο)

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός φυσητήρας εκβράστηκε νεκρός στη Σάμο - Δείτε εικόνες

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Εντόπισε ξυλόλιο το Γενικό Χημείο του Κράτους σε 12 δείγματα - Πώς δικαιολογεί την ύπαρξή του

12:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ στη League Phase - Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Τα νέα όπλα της Κίνας που ανησυχούν τη Δύση: Υποβρύχιες τορπίλες, υπερύσγχρονοι πύραυλοι και... ΑΙ

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Ο Έλληνας αλιέας που δέχτηκε πυροβολισμούς από Τούρκους περιγράφει στο Newsbomb τις δραματικές στιγμές

10:04LIFESTYLE

Ερωτευμένη η Βίκυ Κουλιανού: Η βόλτα της στη Μύκονο με τον νέο της σύντροφο

08:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο παρκαδόρος που ήθελε να το παίξει... βαρόνος των Χανίων: Έστησε καρτέλ ναρκωτικών σε κεντρικό πάρκινγκ, «ξέπλενε» λεφτά με POS και… φοβόταν τη μαμά του!

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νέα τροπή με 48χρονη αγνοούμενη - Φέρεται να είναι σε μοναστήρι παλαιοημερολογιτών - Τι καταγγέλλει ο σύζυγός της

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε γιατρό έπειτα από καταγγελία για βιασμό 18χρονης

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τα Labubu, (ξανα)ήρθαν τα... Monchhichi: Τα κουκλάκια από τα 70's που πουλάνε σαν τρελά

12:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση: Εγκαταλείπει το καλώδιο η Κύπρος – «Μη βιώσιμο» λέει ο υπουργός Οικονομικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ